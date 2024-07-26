«Лесных и ландшафтных пожаров на прошлой неделе было сравнительно мало. К счастью, последние грозы не привели к крупным природным пожарам», - сказал руководитель по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу.
Для подписчиков
Недавние грозы обошли леса стороной
Дождливая погода значительно уменьшила риск возникновения пожаров в природе. По данным карты пожарной опасности Агентства окружающей среды, угроза пожаров по всей Эстонии преимущественно низкая, за исключением Валгамаа.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.