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Недавние грозы обошли леса стороной

Ану Вийта-Неухаус
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Гроза.
Гроза. Фото: Ants Liigus

«Лесных и ландшафтных пожаров на прошлой неделе было сравнительно мало. К счастью, последние грозы не привели к крупным природным пожарам», - сказал руководитель по коммуникациям Пыхьяского спасательного центра Сийм Палу.

Дождливая погода значительно уменьшила риск возникновения пожаров в природе. По данным карты пожарной опасности Агентства окружающей среды, угроза пожаров по всей Эстонии преимущественно низкая, за исключением Валгамаа.

«На прошлой неделе спасателей вызывали для тушения лесных и ландшафтных пожаров семь раз по всей Эстонии», - сказал Палу.

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