В связи со строительством нового офисного здания были перекрыты две полосы движения на перекрестке улиц Юхкентали и Лийвалайа. Работы ведутся с использованием большого крана, который стоит посреди дороги.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В связи со строительством нового офисного здания улица в центре Таллинна частично закрыта
Рядом с перекрестком будет построен квартал Arter, куда переедет головной офис Swedbank. Владельцем строящегося здания является девелоперская компания Kapitel. Подрядчиком строительства является компания Merko Ehitus.
«Использование крана было необходимо для строительных работ в квартале Arter. В выходные движение будет восстановлено», - сообщил директор Merko Ehitus Ахти Суппи.
Завершение строительства квартала планируется на последние месяцы этого года.
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