Эксперт объясняет: когда лучше начать инвестировать?

«Часто решение о начале инвестирования откладывается, так как люди ждут более благоприятного времени. Однако, затягивая с этим, инвестиционный горизонт становится короче, хотя время всегда является самым важным компонентом в увеличении капитала. И даже если за короткий срок доход не всегда гарантирован, в долгосрочной перспективе последовательное инвестирование обычно приводит к значительным результатам», - говорит управляющий активами частного банка Luminor Калле Косе.

Косе привел пример, что при ежемесячном инвестировании 50 евро с годовой доходностью в восемь процентов за 20 лет накапливается почти 30 000 евро, из которых собственные инвестиции составляют 12 000 евро, а остальная сумма приходит за счет сложных процентов. Если начать инвестировать, например, на шесть лет позже, то для достижения той же суммы за 14 лет потребуется ежемесячно инвестировать сто евро.

Косе отметил, что если у человека есть резервный фонд на несколько месяцев зарплаты на случай непредвиденных обстоятельств, то это хорошее время для начала инвестирования. До накопления резервного фонда, по мнению управляющего активами частного банка Luminor, инвестирование несколько рискованно, так как в случае необходимости быстрого использования денег, стоимость инвестированных средств может неожиданно упасть.

Пересмотрите свои привычки для экономии денег

Для накопления резервного фонда и начала инвестирования Косе предлагает пересмотреть расходы, связанные с привычками, за счет которых можно сэкономить деньги. Таким образом, удастся сознательно сэкономить средства и вложить их в первые инвестиции, что значительно увеличит доходы в будущем.

«Так как начало может показаться пугающим, стоит начать с небольших сумм, но сохранить последовательность. Достаточно даже пары десятков евро, так как регулярность важнее суммы. Для достижения этого очень полезно настроить автоматические платежи - это поможет дисциплинировать себя и сформировать полезную привычку», - сказал эксперт.

Также он отметил, что при любом виде инвестирования важно установить конкретную цель, к которой вы хотите прийти, и когда она может быть достигнута.

«Время - это бесплатный ресурс: используйте его и начинайте прямо сейчас, не откладывайте принятие таких решений», - добавил Калле Косе.