Министерство социальных дел скрывает информацию о пособиях по уходу за ребенком, чтобы до презентации министерства нельзя было показать влияние различных вариантов сокращения семейных пособий на государственный бюджет.
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Министерство социальных дел скрывает информацию о детских и семейных пособиях
Перевод: Каролийна Вертяева
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