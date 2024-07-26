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Министерство социальных дел скрывает информацию о детских и семейных пособиях

Юлле Харью
, журналист
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Министр социальной защиты Сигне Рийсало.
Министр социальной защиты Сигне Рийсало. Фото: Tairo Lutter

Министерство социальных дел скрывает информацию о пособиях по уходу за ребенком, чтобы до презентации министерства нельзя было показать влияние различных вариантов сокращения семейных пособий на государственный бюджет.

Перевод: Каролийна Вертяева

В связи с планами сокращения бюджета под пристальным вниманием находятся государственные семейные пособия, включая пособия по уходу за ребенком, пособия на детей и пособия многодетным семьям, на которые в прошлом году было потрачено в общей сложности 841 миллион евро.

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