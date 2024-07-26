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Госпрокуратура оспорила решение суда по делу Таллиннского порта

rus.postimees.ee
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Таллиннский порт.
Таллиннский порт. Фото: Svetlana Aleksejeva

Государственная прокуратура оспорила решение Харьюского уездного суда по делу Таллиннского порта. Госпрокуратура ходатайствует, чтобы окружной суд признал подсудимых виновными в преступлениях, в которых они обвинялись, передает RUS.ERR.

Госпрокурор Кадри Вялинг рассказала ERR, что суд действительно выявил в решении несколько совершенных преступлений, но квалифицировал их как преступления второй степени, поэтому срок их действия, согласно законодательству, истек.

«По мнению прокуратуры, это преступления первой степени, которые не имеют срока давности, поскольку основные обвиняемые действовали как должностные лица», - пояснила Вялинг.

Согласно апелляции прокурора, Айн Кальюранд должен быть признан виновным в неоднократном получении взяток и отмывании денег как должностное лицо, Эно Саар, Юллар Раад и Тынис Похла - в неоднократной даче взяток Кальюранду.

Кроме того, обвинение требует признать Тойво Промма виновным в пособничестве Кальюранду и Аллану Кийлю в получении взяток и отмывании денег, а Саара, Раада и Похла - виновными в пособничестве в даче взяток.

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