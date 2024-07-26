Пт, 26.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Высокопоставленные военные переходят в частный сектор

Ану Вийта-Неухаус
Copy
Бывший командующий Силами обороны Мартин Херем.
Бывший командующий Силами обороны Мартин Херем. Фото: Mihkel Maripuu

Несколько высокопоставленных военных уже перешли или в ближайшее время перейдут в частный сектор. Евродепутат и генерал в отставке Рихо Террас («Отечество») с марта является советником правления компании Go Craft, Вейко-Велло Пальм, покинувший службу в Силах обороны, работает на компанию Frankenburg Technologies, а бывший командующий Силами обороны Мартин Херем с августа присоединится к команде Milrem Robotics.

Перевод: Каролийна Вертяева

На этой неделе Postimees хотел получить от Херема ответ на вопрос, видит ли он проблемы в связи с владельческими отношениями Milrem с государственной компанией Объединенных Арабских Эмиратов EDGE Group, учитывая политико-экономические отношения эмиратов с Россией, но пока Херем никак не прокомментировал этот вопрос.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх