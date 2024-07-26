Несколько высокопоставленных военных уже перешли или в ближайшее время перейдут в частный сектор. Евродепутат и генерал в отставке Рихо Террас («Отечество») с марта является советником правления компании Go Craft, Вейко-Велло Пальм, покинувший службу в Силах обороны, работает на компанию Frankenburg Technologies, а бывший командующий Силами обороны Мартин Херем с августа присоединится к команде Milrem Robotics.
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Высокопоставленные военные переходят в частный сектор
Перевод: Каролийна Вертяева
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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