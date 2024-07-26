Глава НИИ, работавший с гособоронзаказом, пытался поджечь себя на Красной площади

Baza пишет, что 74-летний Владимир А. подошел к Мавзолею, облил себя горючей жидкостью и поджег. Огонь быстро потушили очевидцы, мужчина получил легкие ожоги. По данным Mash, огонь потушили полицейские.

По информации Mash и «Московского комсомольца», самоподжог пытался совершить руководитель Центрального научно-исследовательского института «Волна», 74-летний Владимир Арсеньев.

На сайте института говорится, что это предприятие по разработке и производству систем и средств связи, перспективных инерциально-навигационных систем и метрологического оборудования, предназначенного для Минобороны, МЧС и коммерческого использования.

«МК» утверждает, что в 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок «для нужд обороны». В концерн «Ростех», как пишет газета, поступила жалоба, в которой говорилось, что руководство ЦНИИ якобы вступило в сговор и сознательно задержало поставки необходимой продукции для нужд «СВО» в рамках гособоронзаказа. В институте проходила проверка ФСБ, которая не подтвердила обвинение.

По информации «МК», Арсеньев подал в суд иск о защите чести и достоинства, который был отклонен.

В свою очередь Baza утверждает, что Арсеньев написал заявление в СК, в котором сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ. По версии директора института, уничтожением «Волны» занимался майор Минобороны и бывший сотрудник предприятия.