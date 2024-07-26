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В карьере Мяннику утонула 18-летняя девушка

rus.postimees.ee
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Номер экстренной помощи 112.
Номер экстренной помощи 112. Фото: Tairo Lutter

Сегодня в 19:59 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже молодой девушки, которая пошла купаться в карьере Мяннику.

Согласно поступившей информации, подруги вместе пошли купаться в карьер, но когда вышли из воды, одной из подруг больше не было видно.

На место происшествия прибыли спасатели из Нымме, которые по прибытии спустили лодку на воду и начали поиски. Спустя несколько минут девушку нашли примерно в 20 метрах от берега на глубине.

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