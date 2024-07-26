Сегодня в 19:59 в Центр тревоги поступило сообщение о пропаже молодой девушки, которая пошла купаться в карьере Мяннику.
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В карьере Мяннику утонула 18-летняя девушка
Согласно поступившей информации, подруги вместе пошли купаться в карьер, но когда вышли из воды, одной из подруг больше не было видно.
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