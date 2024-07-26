В карьере Мяннику утонула 18-летняя девушка

Согласно поступившей информации, подруги вместе пошли купаться в карьер, но когда вышли из воды, одной из подруг больше не было видно.

На место происшествия прибыли спасатели из Нымме, которые по прибытии спустили лодку на воду и начали поиски. Спустя несколько минут девушку нашли примерно в 20 метрах от берега на глубине.