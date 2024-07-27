Перевод: Сергей Светлов

«10 июля я получил через социальные сети информацию, что в Нарве мужчина планирует отправить эстонских детей в пропагандистский лагерь, организованный связанными с российским режимом организациями, который проходит в оккупированном и охваченном активными боевыми действиями Крыму», - сообщил Ляэнеметс.

Он добавил, что передал полученную информацию в полицию и КаПо с просьбой проверить ее. После этого было начато расследование для более детального изучения.

«Позже в Министерство внутренних дел было направлено письменное уведомление о возможной причастности конкретного лица к этому проекту. К моему большому разочарованию, это был, ныне бывший, неактивный член Социал-демократической партии», - рассказал он.

Ляэнеметс отметил, что ведется расследование конкретной деятельности и всех связанных с этим лиц.

«Отправка детей в Крым и получение на это разрешения от родителей ставит под угрозу жизнь ребенка. Крым является зоной активных боевых действий. Учитывая, как Россия атакует Украину, никто не может быть защищен в зоне боевых действий, включая полуостров», - написал он.

«Отягчающим обстоятельством является то, что это пропагандистский лагерь, где сознательно распространяются ложные представления о демократическом мире и российские искажения. Это не место, где к Эстонии относятся дружелюбно. Родитель, независимо от гражданства, выбравший Эстонскую Республику своим местом жительства, должен это понимать и воспринимать серьезно», - подчеркнул глава МВД.

По мнению Ляэнеметса, участие в организации таких лагерей и отправка туда детей является содействием антиэстонской пропагандистской деятельности: «Как министр внутренних дел и председатель Социал-демократической партии, я осуждаю такие действия. Эксплуатация детей таким образом недопустима».

«Я благодарен за все поступившие на этот счет сообщения и прошу передавать любую дополнительную информацию», - добавил он.