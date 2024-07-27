Экономист: состояние экономики зависит от стимулов

Перевод: Сергей Светлов

Новое коалиционное соглашение направлено на сокращение дефицита. Не планируется достичь сбалансированной позиции за один-два года, и это не было бы лучшим курсом, так как слишком быстрое сокращение бюджетной поддержки нанесло бы ущерб экономике в виде резкого сокращения государственных заказов.

Тем не менее, постепенный выход из дефицита также будет ощутим, и поскольку это возможно только за счет ограничения государственных расходов и/или увеличения налоговых поступлений, улучшение фискальной дисциплины неизбежно включает краткосрочные трудности ради долгосрочных выгод. Чем раньше начнется улучшение бюджета, тем меньше вреда успеет нанести промежуточное отклонение.

Правительство решило увеличить налоговые поступления за счет повышения существующих налоговых ставок, сохранив структуру налоговой системы примерно такой же, как и прежде.

Наиболее заметное воздействие окажет, вероятно, повышение ставки НСО, которое, как и повышение в начале этого года, поднимет общий уровень цен еще на 1,5% с лета следующего года и, кроме того, сократит покупательную способность населения на 2% за счет подоходного налога с 2026 года.

Потребление составляет около половины экономического роста, поэтому оба налога оставят заметный след на экономической активности. Влияние повышения акцизов будет менее значительным, и пока остается открытым вопрос, насколько, помимо официального подорожания потребительской корзины, увеличится приобретение облагаемых налогом товаров за границей и насколько улучшатся налоговые поступления государства.