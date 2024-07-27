Главное испытание для государственных финансов - остановка роста долговой нагрузки, для чего необходимо сократить дефицит, который, по разным прогнозам, в ближайшие годы увеличится по сравнению с текущим состоянием, и в следующем году даже превысив 5% ВВП. Рост долговой нагрузки, вызванный жизнью не по средствам, подорвет конкурентоспособность экономики и долгосрочные перспективы роста, поставит под угрозу рабочие места и благосостояние.
Экономист: состояние экономики зависит от стимулов
Перевод: Сергей Светлов
Новое коалиционное соглашение направлено на сокращение дефицита. Не планируется достичь сбалансированной позиции за один-два года, и это не было бы лучшим курсом, так как слишком быстрое сокращение бюджетной поддержки нанесло бы ущерб экономике в виде резкого сокращения государственных заказов.
Тем не менее, постепенный выход из дефицита также будет ощутим, и поскольку это возможно только за счет ограничения государственных расходов и/или увеличения налоговых поступлений, улучшение фискальной дисциплины неизбежно включает краткосрочные трудности ради долгосрочных выгод. Чем раньше начнется улучшение бюджета, тем меньше вреда успеет нанести промежуточное отклонение.
Правительство решило увеличить налоговые поступления за счет повышения существующих налоговых ставок, сохранив структуру налоговой системы примерно такой же, как и прежде.
Наиболее заметное воздействие окажет, вероятно, повышение ставки НСО, которое, как и повышение в начале этого года, поднимет общий уровень цен еще на 1,5% с лета следующего года и, кроме того, сократит покупательную способность населения на 2% за счет подоходного налога с 2026 года.
Потребление составляет около половины экономического роста, поэтому оба налога оставят заметный след на экономической активности. Влияние повышения акцизов будет менее значительным, и пока остается открытым вопрос, насколько, помимо официального подорожания потребительской корзины, увеличится приобретение облагаемых налогом товаров за границей и насколько улучшатся налоговые поступления государства.
Новый элемент в налоговой системе - так называемый классический налог на прибыль предприятий, который, по опыту, является наименее благоприятным для экономического роста видом налога. Планируется введение временной ставки налога в размере 2% на прибыль юридических лиц, что из-за ее незначительности, вероятно, не окажет большого влияния на конкурентоспособность и привлекательность предпринимательской среды. Однако это является принципиальным изменением в налоговой системе и единственным элементом коалиционного соглашения, который расширяет налоговую базу.
До сих пор налоговая система Эстонии, по сравнению с другими странами Европейского союза, была ориентирована на налоги на труд и потребление, в то время как роль налогов на имущество, которые относительно меньше сдерживают экономический рост, в налоговых поступлениях была очень мала. Увеличение доли налогов на имущество Эстонии рекомендовали многие международные институты, такие как МВФ и ОЭСР.
Так как меры по доходам и расходам в совокупности предполагают сокращение дефицита и введение в экономику дополнительных средств в следующем году примерно на миллиард евро, что составляет чуть более двух процентов ВВП, то в грубом и механическом расчете это также сократит экономический рост примерно на 2% по сравнению с ранее прогнозируемым.
С другой стороны, будущее состояние экономики в ближайшие годы будет зависеть от того, насколько успешно удастся реализовать меры по стимулированию экономики, среди которых сокращение бюрократии, ускорение процессов планирования и повышение эффективности в более широком смысле.
Перевод курса государственной финансовой политики на более стабильный путь потенциально может послать положительный сигнал как иностранным инвесторам, так и кредиторам. Например, ухудшение фискальной дисциплины было одной из причин снижения кредитного рейтинга Эстонии, что в общем означает более высокую стоимость займов и замедление экономического роста.