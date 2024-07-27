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Корабль ВМФ РФ пересек морскую границу с Финляндией

Deutsche Welle
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Российский корабль. Фото иллюстративное.
Российский корабль. Фото иллюстративное. Фото: Joaquin Hernandez

Инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут.

Российское судно в пятницу, 26 июля, вторглось в территориальные воды Финляндии. Финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на главного следователя пограничной службы страны Петтера Стауффера сообщает, что морскую границу пересек корабль Балтийского флота ВМФ РФ, предназначенный для разведки морского дна.

Инцидент произошел в восточной части Финского залива и длился около семи минут. Российское судно покинуло территорию Финляндии в сопровождении корабля пограничной охраны. В министерстве обороны в Хельсинким заявили, что начали расследование инцидента.

10 июня Финляндия заявила о том, что ее воздушное пространство нарушили четыре военных самолета РФ.

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