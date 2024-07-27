Недавнее исследование о домашней жизни вновь подтвердило, что для большинства людей хороший ночной сон чрезвычайно важен. Более трети жителей Эстонии согласны с тем, что сон является самым важным фактором для поддержания психического благополучия дома. К счастью, согласно исследованию, существует несколько простых и доступных каждому способов улучшить качество сна–.
НЕ ВЫСПАЛИСЬ? ⟩ Раскроем всего четыре секрета – и вы будете спать, как младенец
Перевод: Сергей Светлов
Из ежегодного исследования IKEA «Домашняя жизнь», в котором на этот раз приняли участие более 1000 жителей Эстонии, выяснились три основных условий для лучшего ночного сна: правильная температура (35 процентов), полная темнота (26 процентов) и наличие любимой подушки (23 процента). По словам руководителя отдела дизайна интерьера IKEA Эстония Бритты Миквере, небольшие изменения в спальне действительно могут помочь. Поэтому она делится полезными советами, как создать хорошую среду для сна.
Правильная температура как весной, так и зимой
«Температуру можно регулировать, например, правильным одеялом, которое помогает поддерживать температуру тела на нужном уровне. Хорошее одеяло изготовлено из дышащего материала, который не вызывает потоотделения ночью и поддерживает равномерную температуру тела. Оно также должно быть точно подходящим по весу, размеру и форме. Уровень теплоты одеяла зависит не только от наполнителя, но и от его количества. Чем больше наполнителя в одеяле в граммах, тем теплее одеяло», - объяснила Бритта Миквере.
С изменением времени года хорошей идеей будет сменить одеяло, так как слишком теплое одеяло может сделать лето невыносимо жарким. «Как и с одеждой: мы не носим толстую одежду летом и сандалии зимой. Еще один практичный вариант - выбрать всесезонное одеяло, которое обеспечивает идеальную теплоту круглый год», - посоветовала дизайнер интерьера.
Одеяло - не единственное средство, с помощью которого можно создать нужную температуру в спальне. По словам Миквере, здесь на помощь приходят постельное белье из льна, хлопка или лиоцелла, которые дышат, впитывают влагу и помогают телу поддерживать комфортную и ровную температуру независимо от времени года.
Например, для тех, кто предпочитает спать в прохладной и мягкой шелковистой постели, наиболее экономичным выбором будет смесь хлопка и вискозы. Для тех же, кому постоянно жарко, дизайнер интерьера рекомендует постельное белье из чистого льна, так как оно дышит и регулирует тепло. Таким образом, зимой в нем тепло, а летом прохладно.
Не забывайте о полной темноте
«В спальне полную темноту помогут создать плотные затемняющие шторы. Они обеспечат, чтобы лунный свет, уличное освещение или дневной свет не мешали необходимому сну и сохраняли приватность в комнате. Более того, затемняющие шторы также помогут сократить расходы, так как они защищают как от зимних сквозняков, так и от летних тепловых волн», - объяснила Миквере.
Также с помощью затемняющих ролет можно обеспечить полную темноту в спальне. Их можно устанавливать как внутри оконного проема, так и снаружи или на потолке. Если жилье арендованное, то наиболее подходящим выбором будут затемняющие ролеты, для установки которых не требуется сверление. Для создания уюта и тепла можно комбинировать ролеты с дневными шторами.
Во время путешествий и сна в других местах отличным решением могут стать маски для сна, которые эффективно блокируют свет, помогая лучше расслабиться.
Найти подходящую подушку может быть нелегко
Согласно исследованию, для четверти жителей Эстонии любимая подушка является неотъемлемым спутником хорошего ночного сна. Однако найти идеальную подушку может быть трудно, если вариантов слишком много.
«Чтобы упростить выбор, лучше всего ориентироваться на свою обычную позу для сна. Например, для тех, кто спит на боку и на спине, обычно подходит более жесткая и высокая подушка. Для тех, кто предпочитает спать на животе, может подойти мягкая и низкая подушка, так как она позволяет лучше выровнять голову, шею и позвоночник», - объяснила дизайнер интерьера.
Миквере добавляет, что эргономическая подушка из пены с эффектом памяти обеспечивает еще больший комфорт, так как она принимает форму головы и шеи пользователя под воздействием температуры тела. Такие подушки также можно выбирать в зависимости от позы для сна. Для тех, кому часто бывает жарко ночью, подойдет эргономическая подушка, которая предлагает два вида комфорта: с одной стороны подушка из мягкой пены, а с другой - охлаждающий гель.
«В заключение можно сказать, что некоторые вещи, которые помогают хорошо спать, вообще ничего не стоят, например, пожелание спокойной ночи любимому человеку - почти пятая часть участников исследования отметили, что это и есть секрет хорошего сна», - добавила дизайнер интерьера.
Об исследовании
Количественное исследование было проведено международной группой исследований и анализа данных YouGov по поручению группы IKEA. Опрос проводился в период с мая по июнь 2023 года с помощью онлайн-панелей для каждой страны. В Эстонии было опрошено 1007 жителей.