НЕ ВЫСПАЛИСЬ? Раскроем всего четыре секрета – и вы будете спать, как младенец

Перевод: Сергей Светлов

Из ежегодного исследования IKEA «Домашняя жизнь», в котором на этот раз приняли участие более 1000 жителей Эстонии, выяснились три основных условий для лучшего ночного сна: правильная температура (35 процентов), полная темнота (26 процентов) и наличие любимой подушки (23 процента). По словам руководителя отдела дизайна интерьера IKEA Эстония Бритты Миквере, небольшие изменения в спальне действительно могут помочь. Поэтому она делится полезными советами, как создать хорошую среду для сна.

Правильная температура как весной, так и зимой

«Температуру можно регулировать, например, правильным одеялом, которое помогает поддерживать температуру тела на нужном уровне. Хорошее одеяло изготовлено из дышащего материала, который не вызывает потоотделения ночью и поддерживает равномерную температуру тела. Оно также должно быть точно подходящим по весу, размеру и форме. Уровень теплоты одеяла зависит не только от наполнителя, но и от его количества. Чем больше наполнителя в одеяле в граммах, тем теплее одеяло», - объяснила Бритта Миквере.

Фото: Ikea

С изменением времени года хорошей идеей будет сменить одеяло, так как слишком теплое одеяло может сделать лето невыносимо жарким. «Как и с одеждой: мы не носим толстую одежду летом и сандалии зимой. Еще один практичный вариант - выбрать всесезонное одеяло, которое обеспечивает идеальную теплоту круглый год», - посоветовала дизайнер интерьера.