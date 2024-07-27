Синоптик: завтра и послезавтра, возможно, ожидается опасная погода

Перевод: Сергей Светлов

Кийтсак поделился в социальных сетях, что модели погоды предсказывают довольно сложную и потенциально опасную ситуацию на воскресенье и понедельник, угрожая Эстонии очень сильным дождем и ветром.

«Сегодняшние расчеты моделей показывают, что в воскресенье из Польши в страны Балтии придет ложбина низкого давления, в которой быстро сформируется новый циклон. Этот дождь сначала достигнет Южной Эстонии и к вечеру распространится на север страны. Кроме продолжительных дождей модели показывают развитие кучево-дождевых облаков и, следовательно, ливни и местами грозы», - написал Кийтсак.

«В понедельник циклон усилится и вероятно останется частично покрывать Эстонию, вызывая сильные дожди и ветер, возможны грозы», - сказал он.

«Тем не менее, в этой ситуации остается много вопросов, начиная с того, насколько интенсивным станет циклон и какова будет его точная траектория», - размышлял синоптик, добавив, что от этого зависит интенсивность дождя, охват зоны осадков, а также сила и направление ветра.

Текущие модели показывают более 50 мм дождя, а некоторые прогнозы даже свыше 100 мм дождя. В случае таких больших объемов осадков существует очень большая опасность наводнений, подтвердил синоптик.

«Реально ли то, что сейчас показывают модели? Все возможно, всякое бывало. Иногда модели склонны преувеличивать силу циклонов, но не всегда. Иногда все происходит точно так, как предсказывают модели. Лучше перестраховаться, чем потом сожалеть», - сказал Кийтсак, подчеркнув, что прогнозы моделей еще могут измениться.