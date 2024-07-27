Сегодня в Эстонии электричество стоит в пять раз дороже, чем в Финляндии

В Эстонии сегодня средняя биржевая цена на электроэнергию составляет 9,9 центов за кВт/ч плюс различные государственные налоги и сетевые сборы.

Самый дорогой час был сегодня ночью, но самое дешевое время будет между 17 и 18 часами вечера, когда цена упадет до 3,5 цента.

В других странах Балтии цена на электроэнергию такая же, как у нас.

В Европе электроэнергию, которая дороже нашей, сегодня можно найти в Польше, Италии, Греции и Сербии.