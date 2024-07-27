Полиция: счет украденным за лето велосипедам ведется в трехзначных числах

Жительница Тарту Теэле Тамме отправилась поесть в ресторан La Dolce Vita в центре города в четверг вечером в восемь часов. Поскольку погода стояла летняя, она поехала туда на электрическом велосипеде HeyBike, который купила всего несколько недель назад. При выходе из ресторана ее печаль была велика, потому что велосипеда на месте не было. К сожалению, она - далеко не единственный человек в Тартумаа, с кем в последнее время случилось подобное.
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Перевод: Павел Соболев
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