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Полиция: счет украденным за лето велосипедам ведется в трехзначных числах

Келли Олеск
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Одна из велостоянок в Тарту.
Одна из велостоянок в Тарту. Фото: Sille Annuk

Жительница Тарту Теэле Тамме отправилась поесть в ресторан La Dolce Vita в центре города в четверг вечером в восемь часов. Поскольку погода стояла летняя, она поехала туда на электрическом велосипеде HeyBike, который купила всего несколько недель назад. При выходе из ресторана ее печаль была велика, потому что велосипеда на месте не было. К сожалению, она - далеко не единственный человек в Тартумаа, с кем в последнее время случилось подобное.

Перевод: Павел Соболев

Электрический велосипед Теэле Тамме стоимостью почти в 1200 евро был украден, и она написала об этом заявление в полицию. Она также поделилась фотографией велосипеда и информацией о краже в социальных сетях, надеясь вернуть только что украденный велосипед. Тамме подтвердила, что велосипед был поставлен на замок правильно, и она не представляет, как его разблокировали.

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