Как долго служат холодильники и когда их надо менять?

Статистика Спасательного департамента также подтверждает, что пожары, начавшиеся из-за электроприборов, к сожалению, не редки. Например, в 2023 году из-за неисправности или неправильного использования электроприбора произошло 68 пожаров.

«Каждый год электроприборы становятся причиной очень многих пожаров: мы реагировали на возгорания, начавшиеся из-за плит, стиральной машины, тостера, чайника, телевизора, смартфона, компьютера и других распространенных бытовых приборов», - привел примеры руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.

Причины разные: неисправности электросистемы или не самое правильное использование прибора, а иногда к удлинителю подключают слишком много устройств или провода прибора не в порядке.

В качестве трагического примера можно привести пожар, произошедший прошлой зимой, когда дача почти все время пустовала и к электросети был подключен только холодильник. По данным Союза спасателей, холодильник круглосуточно работал в сыром и холодном помещении, при этом вокруг него было мало свободного места, и в какой-то момент десятилетний прибор загорелся и поджег дачу.

Как долго служат холодильники?

«Если регулярно ухаживать за холодильником, то хороший холодильник прослужит 10-20 лет», - сказал Вальдметс. Помимо проведения обычного обслуживания, в случае серьезных неисправностей он рекомендует вызывать техника, который устранит поломку.

Вальдметс, разделяющий экологичный подход, подчеркивает, что техническое обслуживание важно как для долговечности оборудования, так и для безопасности.

Когда пора менять холодильник?