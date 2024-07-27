На прилавках Пярнуского рынка можно найти различную продукцию, например, клубнику, лисички, картофель, чернику, а также и выращенные в Эстонии арбузы, которые впервые поступили в продажу в пятницу.
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ФОТО ⟩ На прилавках эстонских рынков появились выращенные в Эстонии экзотические плоды
Перевод: Павел Соболев
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