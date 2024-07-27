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ФОТО На прилавках эстонских рынков появились выращенные в Эстонии экзотические плоды

Карл Хютт Майлийс Оллино
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На прилавках Пярнуского рынка можно найти различную продукцию, например, клубнику, лисички, картофель, чернику, а также и выращенные в Эстонии арбузы, которые впервые поступили в продажу в пятницу.

Перевод: Павел Соболев

Индрек Теор, молодой хозяин хутора Мяэтоа, рассказал, что урожай арбузов обычно снимают примерно тремя неделями позднее. «Такого раннего урожая у нас еще никогда не было», - отметил он и добавил, что первый арбуз поспел уже в середине июля.

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