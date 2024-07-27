ФОТО На прилавках эстонских рынков появились выращенные в Эстонии экзотические плоды

Индрек Теор, молодой хозяин хутора Мяэтоа, рассказал, что урожай арбузов обычно снимают примерно тремя неделями позднее. «Такого раннего урожая у нас еще никогда не было», - отметил он и добавил, что первый арбуз поспел уже в середине июля.