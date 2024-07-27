Тактические шаги в городских боях сейчас отрабатываются в ходе израильских атак на террористов, укрывающихся в секторе Газа. Западные страны внимательно следят за противостояниями, разворачивающимися на северной границе Израиля.
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ВОЙНА В ГОРОДАХ ⟩ Запад учится вести уличные бои в странах Балтии, следуя примеру армии Израиля
Перевод: Сергей Светлов
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