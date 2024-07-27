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ВОЙНА В ГОРОДАХ Запад учится вести уличные бои в странах Балтии, следуя примеру армии Израиля

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Учения НАТО в Эстонии, 10 мая 2024 года.
Учения НАТО в Эстонии, 10 мая 2024 года. Фото: Valda Kalnina

Тактические шаги в городских боях сейчас отрабатываются в ходе израильских атак на террористов, укрывающихся в секторе Газа. Западные страны внимательно следят за противостояниями, разворачивающимися на северной границе Израиля.

Перевод: Сергей Светлов

Внимательное наблюдение за происходящим позволяет западным союзникам сделать выводы о том, какие методы могут быть использованы для поимки врагов и самообороны, сообщает The Economist в своем еженедельном издании.

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