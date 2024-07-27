Рекордная жара и полмиллиона смертей. Как идут дела с глобальным потеплением?

Что необычного в летней жаре

От жары ежегодно погибает полмиллиона человек - это в 30 раз больше, чем от разрушительных ураганов в тропиках, подсчитала ООН.

Жертва теплового удара в пакистанской реанимации в Карачи 27 июня. Фото: EPA

«Понятно, что жара летом стара как мир. Но экстремальная жара приходит все чаще, она становится все масштабнее и продолжительнее. Она подрывает экономику, тормозит прогресс, подпитывает неравенство и убивает людей», - сказал Гутерриш.

Но не все равны перед жарой.

В группе риска - пожилые, беременные, бедные. В современном обществе их принято поддерживать за общий счет, и теперь этот счет вырастет, поскольку появилась еще одна статья расходов - климатическая.

Глобальное потепление набирает обороты, согласно всей статистике. Каждый из последних 13 месяцев был теплее, чем любой соответствующий месяц за всю историю наблюдений за климатом, показали несколько температурных баз данных, в том числе NASA и климатического центра Коперника при Евросоюзе.

К тому же, последние 12 месяцев подряд температура на планете превысила доиндустриальные уровни 1850–1900 годов более чем на 1,5°С. Порог условный, но именно его пытались удержать почти все страны мира, когда в 2015 году подписывали Парижское соглашение о борьбе с изменением климата.

Никогда такого не было

В исторической перспективе ничего подобного планета не переживала уже сотни тысяч лет.

Взять этот июль, например.