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РАЙНЕР САКС План Помпео: первое четкое стратегическое видение, как США могут положить конец войне в Украине

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Майк Помпео опубликовал план, как США могут положить конец агрессии, начатой ​​РФ против Украины
  • В России возникли проблемы с набором новых бойцов по контракту
  • Ситуация в Румынии напоминает, что военные действия могут расширяться и из-за случайных инцидентов

Можно быть уверенным, что для успеха наступления и даже просто для продолжения наступления на нынешнем уровне российскому командованию потребуются весьма крупные дополнительные силы. Причиной стагнации в наборе людей в армию может быть только широкое понимание в российском обществе того, что вероятность попасть на фронт очень высока, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс (Партия правых).

Перевод: Павел Соболев

Бывший госсекретарь США Майк Помпео кратко опубликовал в Wall Street Journal основные идеи того, как США могут положить конец агрессии, начатой ​​Россией против Украины.

По его рекомендации, следует резко усилить санкции против России, создать для Украины программу лендлиза на 500 млрд долларов для закупки оружия, а также снять все ограничения на использование украинской армией оружия, полученного от США. Быстро принять Украину в члены НАТО и ЕС; кроме того, там есть ряд других предложений по усилению США и НАТО.

Майк Помпео опубликовал этот план и в контексте президентской кампании Дональда Трампа, но это первый план такого рода, выпущенный за последние два года, с четко осознаваемым стратегическим видением и целью. Вряд ли Помпео будет играть важную роль в политике безопасности США, если президент Трамп победит на выборах, но этот план разработал не он один, и влияние этих идей может быть гораздо более масштабным. Для России появление такого плана в настоящее время, безусловно, очень тревожно, и оно усиливает традиционную настороженность Кремля по отношению к республиканцам.

Кадровые беды российской армии

Андрей Юсов, заместитель начальника военной разведки Украины (ГУР), прокомментировал положение российской армии в развязанной ею войне против Украины. В целом он повторил распространенную в последние месяцы информацию о том, что в России есть проблемы с набором новых контрактников, о чем свидетельствует постоянно растущее финансовое вознаграждение для тех, кто идет в армию.

По словам Юсова, российская армия в последнее время смогла компенсировать потери новобранцами, но на данный момент в этом плане наблюдается дефицит. Отдельно представитель военной разведки пояснил сказанное недавно главкомом ВСУ генералом Сырским: к концу года российская армия вырастет с 520 000 до 690 000 солдат на фронтах Украины. По словам Юсова, это была цель, поставленная командованием российской армии уже некоторое время назад, так что это не то увеличение, что можно обеспечить ранее завербованными солдатами.

По словам Юсова, в это число входил и личный состав других российских служб, занимающихся тылом и обеспечением правопорядка на оккупированных территориях. По оценке Юсова, этот план еще действует и его пытаются реализовать, но это сложно из-за потерь на фронте. В целом можно быть уверенным, что российскому командованию потребуются весьма крупные дополнительные силы для того, чтобы добиться успеха в наступлении и даже просто продолжить наступление на нынешнем уровне.

Хотя к кадровому обеспечению по-прежнему не уделяется должного внимания, по информации последних месяцев становится ясно, что новобранцев недостаточно для существенного увеличения штата армии. Предлагаемые финансовые вознаграждения достигли уровня, который уже во много раз превышает уровень заработной платы среднего работника в России. Причиной стагнации набора кадров может быть только широкое понимание в российском обществе того, что вероятность попасть на фронт очень высока.

Вчера было подтверждено, что украинская атака на аэродром Саки была осуществлена ​​ракетами ATACMS и была очень эффективной. Радар российской армии и целая партия боеприпасов были уничтожены. По данным местных СМИ, пострадал склад, где хранились ракеты для истребителей. Весьма необычно то, что российские источники подтверждают, что две ракеты попали в аэродром, но две удалось уничтожить средствами ПВО. Однако опубликованные видеоролики создают впечатление, что ракет, долетевших до аэродрома, было больше.

Гнев Путина на тыловиков

В России арестован еще один бывший замминистра обороны, заместитель Шойгу Дмитрий Булгаков. Он работал заместителем министра обороны в 2008-2022 годах и начал свою деятельность до того, как Шойгу был назначен министром. В профессиональном плане он отвечал за организацию логистики российской армии. В ФСБ официально заявили, что арестованный гражданин обвиняется в коррупции.

Нет сомнений, что что-то вызвало серьезный гнев российского президента, и одной только коррупции недостаточно, чтобы добиться такого внимания. Происходящее косвенно подтверждает, что президент России главной причиной провала военной операции пока считает провал тыловых операций.

Вчера появились сообщения об атаках украинских беспилотников в Брянской и Курской областях России. Подробной информации о целях нет.

Положение на поле боя

На фронтах наступление русских продолжается с интенсивностью, характерной для последних недель.

На направлении Харькова идут позиционные бои, дислокация войск не изменилась. Некоторые источники говорят о переброске новых российских подразделений в этом направлении, чтобы российская армия могла продолжать попытки наступления.

На направлении Купянска, Лимана и Северска атаки российской армии продолжались аналогично предыдущим дням, и украинская армия сумела удержать свои позиции.

В районе Бахмута российские войска продолжили наступление на Часов Яр. Вчера давление россиян было немного слабее, чем в предыдущие три дня, и на передней линии изменений нет. Удары россяин в направлении Торецка активны, но продвинуться российским частям там не удалось.

Сильнейшее давление российской армии продолжается в направлении Покровска, и вчера защитникам Украины пришлось в некоторых точках немного отступить. Нападавшим не удалось серьезно прорваться, но постоянное давление россиян с медленным прогрессом происходит ежедневно. Южнее также активны атаки российской армии в райне Угледара, но там россиянам успеха добиться не удалось.

На Южном фронте атаки русских частей несколько активизировались в районе села Работино, но скорее они осуществляются с целью связать украинские войска. В СМИ постоянно циркулируют слухи о возможном крупном наступлении российских войск в этом регионе. Пока не замечено крупного сосредоточения российской армии, подтверждающего эти мнения.

Осторожность Румынии

Во время атак российских дронов на порт Измаил на этой неделе в украинских СМИ появилось несколько сообщений о том, что некоторые из атакующих дронов проникли на территорию Румынии и разбились там. Румынские ВВС отреагировали, отправив в регион один истребитель во время атак беспилотников, но правительство не очень быстро отреагировало публично на сообщения. МИД Румынии позже вызвал российского посла после того, как на территории Румынии были обнаружены обломки разбившегося беспилотника.

Комментируя вчера ситуацию, премьер-министр Румынии заявил, что Румыния не может сбивать дроны над территорией Украины, но Украина пока сама уничтожила дроны и опасности для Румынии нет. Очень сложно оценить, как российские дроны проникли в воздушное пространство Румынии, но обломки дронов также были обнаружены на территории Румынии во время предыдущих атак зимой.

Этот случай напоминает нам, что военные действия также могут расширяться за счет случайных инцидентов. Реакция румынского правительства была сдержанной, и есть надежда, что Румыния вместе со своими союзниками сможет обеспечить необходимое сдерживание, чтобы атаки российских беспилотников в такой форме не стали частой практикой.

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