РАЙНЕР САКС План Помпео: первое четкое стратегическое видение, как США могут положить конец войне в Украине

По словам Юсова, российская армия в последнее время смогла компенсировать потери новобранцами, но на данный момент в этом плане наблюдается дефицит. Отдельно представитель военной разведки пояснил сказанное недавно главкомом ВСУ генералом Сырским: к концу года российская армия вырастет с 520 000 до 690 000 солдат на фронтах Украины. По словам Юсова, это была цель, поставленная командованием российской армии уже некоторое время назад, так что это не то увеличение, что можно обеспечить ранее завербованными солдатами.

По словам Юсова, в это число входил и личный состав других российских служб, занимающихся тылом и обеспечением правопорядка на оккупированных территориях. По оценке Юсова, этот план еще действует и его пытаются реализовать, но это сложно из-за потерь на фронте. В целом можно быть уверенным, что российскому командованию потребуются весьма крупные дополнительные силы для того, чтобы добиться успеха в наступлении и даже просто продолжить наступление на нынешнем уровне.

Хотя к кадровому обеспечению по-прежнему не уделяется должного внимания, по информации последних месяцев становится ясно, что новобранцев недостаточно для существенного увеличения штата армии. Предлагаемые финансовые вознаграждения достигли уровня, который уже во много раз превышает уровень заработной платы среднего работника в России. Причиной стагнации набора кадров может быть только широкое понимание в российском обществе того, что вероятность попасть на фронт очень высока.