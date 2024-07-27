Вчерашний тираж лотереи сделал одного жителя Эстонии богаче на сотни тысяч евро

Директор по маркетингу и продажам Eesti Loto сообщил, что вчера на уровне выигрышей 5+1 было выявлено семь победителей; кроме эстонца, также успех праздновали игроки из Финляндии, Швеции, Германии, Чехии и Польши. Вчера был разыгран и джекпот в размере более 42 млн евро, который поделили пополам между норвежским и шведским игроками (с совпадением 5+2).

Ранее в этом году в Eurojackpot дважды выигрывали с совпадением 5+1 игроки из Эстонии; в последний раз это была женщина из Таллинна, работающая в сфере информационных технологий. Она выиграла 657 000 евро. Трижды в этом году эстонские игроки выигрывали в эту же лотерею с совпадением чисел 5+0.