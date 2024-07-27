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Вчерашний тираж лотереи сделал одного жителя Эстонии богаче на сотни тысяч евро

Postimees
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Билеты числовой лотереи. Иллюстративное фото.
Билеты числовой лотереи. Иллюстративное фото. Фото: Marko Saarm

Вчерашний розыгрыш Eurojackpot принес 280 974,60 евро одному эстонскому игроку. Его билет дал совпадение номеров 5+1. Выигрышный билет был куплен в интернете.

Перевод: Павел Соболев

Директор по маркетингу и продажам Eesti Loto сообщил, что вчера на уровне выигрышей 5+1 было выявлено семь победителей; кроме эстонца, также успех праздновали игроки из Финляндии, Швеции, Германии, Чехии и Польши. Вчера был разыгран и джекпот в размере более 42 млн евро, который поделили пополам между норвежским и шведским игроками (с совпадением 5+2).

Вчерашние выигрышные номера были такими: 7, 11, 22, 26, 46; дополнительные номера - 5 и 11.

Ранее в этом году в Eurojackpot дважды выигрывали с совпадением 5+1 игроки из Эстонии; в последний раз это была женщина из Таллинна, работающая в сфере информационных технологий. Она выиграла 657 000 евро. Трижды в этом году эстонские игроки выигрывали в эту же лотерею с совпадением чисел 5+0.

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