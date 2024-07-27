Вчерашний розыгрыш Eurojackpot принес 280 974,60 евро одному эстонскому игроку. Его билет дал совпадение номеров 5+1. Выигрышный билет был куплен в интернете.
Вчерашний тираж лотереи сделал одного жителя Эстонии богаче на сотни тысяч евро
Перевод: Павел Соболев
Директор по маркетингу и продажам Eesti Loto сообщил, что вчера на уровне выигрышей 5+1 было выявлено семь победителей; кроме эстонца, также успех праздновали игроки из Финляндии, Швеции, Германии, Чехии и Польши. Вчера был разыгран и джекпот в размере более 42 млн евро, который поделили пополам между норвежским и шведским игроками (с совпадением 5+2).
Вчерашние выигрышные номера были такими: 7, 11, 22, 26, 46; дополнительные номера - 5 и 11.
Ранее в этом году в Eurojackpot дважды выигрывали с совпадением 5+1 игроки из Эстонии; в последний раз это была женщина из Таллинна, работающая в сфере информационных технологий. Она выиграла 657 000 евро. Трижды в этом году эстонские игроки выигрывали в эту же лотерею с совпадением чисел 5+0.