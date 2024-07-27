В субботу в местечке Синимяэ проходит памятный день, посвященный 80-летию битвы на Синимяэских высотах.
ФОТО ⟩ В Синимяэ чтут память павших в боях 1944 года
Перевод: Павел Соболев
В этом году исполняется 80 лет со дня битвы за Синимяэские высоты, которая считается самым кровопролитным сражением на эстонской земле. Для многих солдат эти высоты также являются местом последнего пристанища.
Памятный день, посвященный 80-летию оборонительных боев в Эстонии, организуют Союз бывших лесных братьев Эстонии, Вайвараский музей Синимяэ и Эстонское академическое военно-историческое общество.
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