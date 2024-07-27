Полиция: фестиваль фолк-музыки в Вильянди проходит спокойно, но есть проблемы с пьяными водителями

«Мы выявили одного водителя, который употреблял алкоголь, и такая же проблема была с людьми на самокатах», - заявил Янар Рессар, оперативный начальник отделения полиции Вильянди, и добавил, что сидеть за рулем в состоянии алкогольного опьянения опасно как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.