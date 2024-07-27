Пятничный вечер на Вильяндиском фестивале фолк-музыки прошел спокойно с точки зрения полиции. Серьезных нарушений общественного порядка или проблем не было, но нарушения правил дорожного движения в районе фестиваля вызывали обеспокоенность.
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Полиция: фестиваль фолк-музыки в Вильянди проходит спокойно, но есть проблемы с пьяными водителями
Перевод: Павел Соболев
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