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Полиция: фестиваль фолк-музыки в Вильянди проходит спокойно, но есть проблемы с пьяными водителями

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Полицейский автомобиль в центре Вильянди.
Полицейский автомобиль в центре Вильянди. Фото: Jan Randar Raidma

Пятничный вечер на Вильяндиском фестивале фолк-музыки прошел спокойно с точки зрения полиции. Серьезных нарушений общественного порядка или проблем не было, но нарушения правил дорожного движения в районе фестиваля вызывали обеспокоенность.

Перевод: Павел Соболев

«Мы выявили одного водителя, который употреблял алкоголь, и такая же проблема была с людьми на самокатах», - заявил Янар Рессар, оперативный начальник отделения полиции Вильянди, и добавил, что сидеть за рулем в состоянии алкогольного опьянения опасно как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

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