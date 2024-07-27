В группе Rassi küla в Facebook местный натуралист Элор Ильмет сообщил в пятницу, что видел утром в парке Тырвааугу молодого волчонка, который исследовал деревенский дом в деревне Расси, что в Ярвамаа, и даже подружился с местными собаками.
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В эстонскую деревню забрел волчонок и даже поиграл на глазах у местного натуралиста с деревенскими собаками
Перевод: Павел Соболев
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