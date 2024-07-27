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В эстонскую деревню забрел волчонок и даже поиграл на глазах у местного натуралиста с деревенскими собаками

Анне Пыдер
, журналист
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Любопытный волчонок пришел в деревню Расси.
Любопытный волчонок пришел в деревню Расси. Фото: Elor Ilmet

В группе Rassi küla в Facebook местный натуралист Элор Ильмет сообщил в пятницу, что видел утром в парке Тырвааугу молодого волчонка, который исследовал деревенский дом в деревне Расси, что в Ярвамаа, и даже подружился с местными собаками.

Перевод: Павел Соболев

Элор Ильмет отметил, что встреча его особо не удивила, ведь волки уже появлялись в этой местности. «Две недели назад утром я встретил пятерых одинаковых волков, но мы спокойно разошлись, не мешали друг другу», - рассказал он.

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