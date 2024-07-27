В двенадцати дорожно-транспортных происшествиях за пятницу пострадали пятнадцать человек

Перевод: Сергей Светлов

Первое происшествие случилось около 12:34 рядом с Таллинном в Тискре у автобусной остановки на Вана-Раннамыйза-теэ, где 41-летний мужчина упал с мотоцикла Yamaha. Скорая помощь доставила его в больницу.

Второе происшествие произошло около 12:56 на виадуке у заправки Юри в Харьюмаа, где столкнулись Škoda Rapid, за рулем которой находилась 72-летняя женщина, и фургон Peugeot Boxer, которым управлял 56-летний мужчина. Скорая помощь доставила обоих водителей в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.

Третье происшествие произошло около 13:17 у школы Рокка-аль-Маре в Таллинне, где 55-летний мужчина на велосипеде врезался в шлагбаум. Скорая помощь доставила его в больницу

Четвертое происшествие было зарегистрировано полицией немного после 14:00, когда на Мустамяэ-теэ 191 в Таллинне 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с электросамоката и нуждался в госпитализации.

Пятое происшествие произошло около 14:08 в деревне Патика волости Раэ в Харьюмаа на шоссе Юри-Ваида, где 27-летний мужчина, совершив обгон, потерял контроль над спортивным мотоциклом Suzuki и съехал в кювет. Скорая помощь доставила мотоциклиста в больницу.

Шестое происшествие произошло около 14:57 на временном тротуаре на перекрестке Лайкмаа и Гонсори в Таллинне, где 51-летний мужчина попал передним колесом велосипеда в трамвайные рельсы и упал.