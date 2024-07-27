В пятницу на дорогах и улицах произошло двенадцать серьезных ДТП, в которых пострадали пятнадцать человек.
В двенадцати дорожно-транспортных происшествиях за пятницу пострадали пятнадцать человек
Перевод: Сергей Светлов
Первое происшествие случилось около 12:34 рядом с Таллинном в Тискре у автобусной остановки на Вана-Раннамыйза-теэ, где 41-летний мужчина упал с мотоцикла Yamaha. Скорая помощь доставила его в больницу.
Второе происшествие произошло около 12:56 на виадуке у заправки Юри в Харьюмаа, где столкнулись Škoda Rapid, за рулем которой находилась 72-летняя женщина, и фургон Peugeot Boxer, которым управлял 56-летний мужчина. Скорая помощь доставила обоих водителей в больницу. Точные обстоятельства аварии выясняются.
Третье происшествие произошло около 13:17 у школы Рокка-аль-Маре в Таллинне, где 55-летний мужчина на велосипеде врезался в шлагбаум. Скорая помощь доставила его в больницу
Четвертое происшествие было зарегистрировано полицией немного после 14:00, когда на Мустамяэ-теэ 191 в Таллинне 54-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения упал с электросамоката и нуждался в госпитализации.
Пятое происшествие произошло около 14:08 в деревне Патика волости Раэ в Харьюмаа на шоссе Юри-Ваида, где 27-летний мужчина, совершив обгон, потерял контроль над спортивным мотоциклом Suzuki и съехал в кювет. Скорая помощь доставила мотоциклиста в больницу.
Шестое происшествие произошло около 14:57 на временном тротуаре на перекрестке Лайкмаа и Гонсори в Таллинне, где 51-летний мужчина попал передним колесом велосипеда в трамвайные рельсы и упал.
Седьмое происшествие произошло около 15:37 у большого Нарвского кольца перед домом по адресу Пушкини, 22, где 39-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, на электросамокате выехал перед Toyota Land Cruiser, которым управлял 62-летний мужчина. Водитель самоката был доставлен в больницу.
Восьмое происшествие произошло около 15:51 у дома на бульваре Сыпрузе, 27 в Таллинне, где 30-летняя женщина упала, переходя дорогу на электросамокате Bolt.
Девятое происшествие произошло около 16:04 на Таммсаар-теэ в Таллинне у перекрестка Таммсааре-Ярвевана возле автозаправки Circle K и железнодорожного моста, где столкнулись двигавшиеся в одном направлении Peugeot Partner, Škoda Kamiq, Citroën Berlingo и Mercedes. Согласно двум сообщениям полиции, 61-летний мужчина на Citroën въехал в заднюю часть Škoda, которой управляла 35-летняя женщина. Она была доставлена в больницу. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
Десятое происшествие произошло незадолго до 19:00 на прибрежной улице Койдула в Нарва-Йыэсуу, где 63-летний мужчина на Volkswagen Golf выехал перед KIA Ceed, за рулем которого была 19-летняя женщина. В результате столкновения оба автомобиля съехали с дороги, и скорой помощи пришлось доставить в больницу обоих водителей и 63-летнюю пассажирку Volkswagen.
Одиннадцатое происшествие было зарегистрировано в 19:55, когда 26-летний мужчина упал с электросамоката на углу улиц Кийли и Вааблазе в микрорайоне Сяэзе в Таллинне. Водитель самоката был доставлен в больницу.
Двенадцатое происшествие произошло около 23:18 на перекрёстке бульвара Вабадузе и улицы Кааре в Таллинне, где столкнулись Škoda Octavia, управляемая 52-летним мужчиной, и 28-летний мужчина на велосипеде, пересекавший проезжую часть. На момент аварии светофоры находились в мигающем режиме. Точные обстоятельства ДТП выясняются.