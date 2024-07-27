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НУЖНА ПОМОЩЬ Полиция разыскивает пропавшую 64-летнюю Катрин

rus.postimees.ee
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Катрин.
Катрин. Фото: PPA

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 64-летней Катрин, пропавшей в Тапа, Ляэне-Вирумаа, которую родственники видели в последний раз неделю назад.

В субботу утром, 27 июля, в полицию сообщили, что в Тапа пропала 64-летняя Катрина, с которой близкие не могли связаться в течение последней недели. Женщина не отвечает на звонки, и ее местонахождение неизвестно.

Полиция проверила ее адрес и местные больницы, но ее там нет.

Женщина крепкого телосложения, у нее светлые седые волосы. Она носит белые кроссовки и, возможно, серую одежду.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Катрин, сообщить об этом по номеру 112.

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