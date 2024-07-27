Сегодня полиция сообщила, что 64-летняя Катрин, пропавшая в Тапа, была найдена, и с ней все в порядке. Она самостоятельно связалась с семьей и сообщила о своем местонахождении.
Полиция нашла пропавшую 64-летнюю Катрин
В субботу утром, 27 июля, в полицию сообщили, что в Тапа пропала 64-летняя Катрина, с которой близкие не могли связаться в течение недели. Женщина не отвечала на звонки, и ее местонахождение было неизвестно.
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