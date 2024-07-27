Скончался писатель Арво Валтон

Арво Валтон (гражданское имя Арво Валликиви) родился 14 декабря 1935 года в Мярьямаа в семье предпринимателя. После оккупации Арво вместе с родителями выслали в Сибирь. Среднюю школу он закончил в Магаданской области.

В Таллиннском политехническом институте будущий писатель получил специальность горного инженера, а затем с 1959 по 1961 год он работал на Маардуском химкомбинате. Продолжил образование заочно во ВГИКе и в 1967 году получил диплом по специальности кинодраматург. В 1961-1968 годах он работал инженером, конструктором и начальником патентного отдела Таллиннского завода измерительных приборов.

Его творческая сторона впервые проявилась в журнале Noorus в 1960 году, где были опубликованы рассказы писателя. Затем последовали сборники рассказов. Первый роман, историческо-философское произведение «Пути сходятся в вечности», вышло в свет в 1978 году. Это был роман о монгольском правителе Чингисхане и даосском монахе Чан Чуне.

Даже те, кто не интересуется литературой, наверняка знакомы с киносценариями и пьесами Валтона. В частности, он был соавтором сценария (вместе с Леннартом Мери) к художественному фильму «Последняя реликвия» (1969, поставленного по мотивам романа эстонского писателя Эдуарда Борнхеэ «Князь Гавриил, или Последние дни монастыря святой Бригитты»).

Валтон был удостоен множества литературных наград.