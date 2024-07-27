Некоторые санузлы из этой статьи не ремонтировались с момента постройки дома. Другие - устарели морально раньше, чем успели износиться. Так или иначе, ванные комнаты и туалеты в этой подборке от Houzz буквально вопили о необходимости ремонта. Смотрим результаты переделки.
Почувствуйте разницу! ⟩ До и после: грандиозная перестройка санузлов с помощью дизайнеров интерьера
1. Санузел в хрущевке с местами для хранения
До переделки
Стандартный размер хрущевского объединенного санузла - спартанские 3–3,5 м2. У прежних хозяев не было даже раковины - умывались над ванной. Как правило, санузлы в хрущевках увеличивают за счет коридора. Однако в этом случае санузел пришлось оставить в прежних границах.
После
Унитаз сдвинули ближе к ванне, а вдоль освободившейся стены устроили удобную зону умывания со столешницей и стиральной машиной под ней. Во всю стену построили зеркальный шкаф - хотя глубина и небольшая, вмещается в него немало.
2. Раздельные ванная и туалет
Ванная до переделки
В этой квартире ванная (3,37 м2) и туалет (1,78 м2) были раздельными: прежние хозяева не объединяли их и не делали ремонта, по сути, с момента сдачи дома. Заказчица проекта решила также оставить санузел раздельным. Почему? Во-первых, оказалось, что между санузлами находится вентиляционная шахта, которую никак нельзя было обойти или снести.
Туалет до переделки
Отдельный туалет намного комфортнее. А на случай продажи квартиры или сдачи в аренду раздельный санузел преимущественнее совмещенного.
Ванная после
Ванную хозяйка хотела в темных оттенках, но с достаточным освещением, поэтому помещение оформлено очень сдержанно.
Туалет после
За унитазом спроектирован довольно вместительный и функциональный шкаф. На фасадах - фотопечать с изображением знаменитой работы американского поп-арт-художника Энди Уорхола. В шкафу размещены бытовые принадлежности, бытовая химия и даже стиральная машина, а голубая створка прячет, но оставляет доступными стояки и водомеры.
3. Ванная в этническом стиле
До переделки
Санузел в кирпичном доме постройки 1973 года был раздельным, тогда это считалось признаком улучшенной планировки, хотя и ванная, и туалет были ужасно тесными. Прежние хозяева прожили в этой квартире, ничего принципиально не делая ни с ванной, ни с туалетом, считай, 40 лет. На полу была еще советская плитка, трубы не меняли, а стены туалета оклеили веселенькими обоями, чтобы немного оживить обстановку.
После
Санузел объединили, и хотя расположение сантехники принципиально не изменилось, в ванной стало больше места и она стала функциональнее. Все коммуникации зашили в короба, за счет чего справа от входа появилась ниша для шкафа. Дверцу к нему подобрали в условном этническом стиле, так как вся квартира выполнена в духе этнического урбанизма.
4. Ванная с окном в доме 1917 года
До переделки
В этой квартире, расположенной в исторической части города, санузел был раздельным: узенькая ванная с окном располагалась рядом с кухней, а туалет - по диагонали напротив.
После
От ванны отказались в пользу душевого уголка, а у окна разместили раковину на открытом деревянном подстолье. Благодаря свободному проходу к окну и белым стенам создается ощущение простора и воздуха.
5. Ванная, в которой не было ремонта 15 лет
До переделки
Санузел в этой квартире уже был объединен - хозяйка делала ремонт 15 лет назад. Теперь она решилась на радикальное обновление интерьера и хотела полностью отказаться от розовых и бежевых тонов в отделке.
После
Розовый керамогранит на стенах заменила плитка-кабанчик: ее выложили елочкой. Причем стены не стали зашивать плиткой полностью, а частично выкрасили в серый цвет. Тумба под раковину сделана на заказ - она идеально вписана в пространство.
6. Санузел со стеной из стеклоблоков
До переделки
В квартире в дореволюционном доме пришлось сносить практически все, кроме стен ванны и туалета: они частично выполняли несущую функцию в этом доме. На фото справа - вход в ванную.
После
Стены санузла не перебирали, чтобы не подвергать историческое здание риску. Вставки сделали из стеклоблоков, предварительно усилив конструкцию металлопрофилем. Аналогичные окна из стеклоблоков создали во всех комнатах - так в квартире стало больше света, а пространство смотрится более гармоничным. И это несмотря на небольшие размеры комнат и высокие, под 3,5 метра, потолки.
С подробностями проведения ремонта и с проектами можно ознакомиться ЗДЕСЬ.