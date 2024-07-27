Почувствуйте разницу! До и после: грандиозная перестройка санузлов с помощью дизайнеров интерьера

3. Ванная в этническом стиле

До переделки

Санузел в кирпичном доме постройки 1973 года был раздельным, тогда это считалось признаком улучшенной планировки, хотя и ванная, и туалет были ужасно тесными. Прежние хозяева прожили в этой квартире, ничего принципиально не делая ни с ванной, ни с туалетом, считай, 40 лет. На полу была еще советская плитка, трубы не меняли, а стены туалета оклеили веселенькими обоями, чтобы немного оживить обстановку.

После

Санузел объединили, и хотя расположение сантехники принципиально не изменилось, в ванной стало больше места и она стала функциональнее. Все коммуникации зашили в короба, за счет чего справа от входа появилась ниша для шкафа. Дверцу к нему подобрали в условном этническом стиле, так как вся квартира выполнена в духе этнического урбанизма.

4. Ванная с окном в доме 1917 года

До переделки

В этой квартире, расположенной в исторической части города, санузел был раздельным: узенькая ванная с окном располагалась рядом с кухней, а туалет - по диагонали напротив.

После

От ванны отказались в пользу душевого уголка, а у окна разместили раковину на открытом деревянном подстолье. Благодаря свободному проходу к окну и белым стенам создается ощущение простора и воздуха.