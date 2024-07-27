Юрген Лиги на Vikerraadio: высокие цены – не главная проблема, проблема в низких зарплатах

Перевод: Сергей Светлов

Министр финансов Юрген Лиги не захотел в интервью на Vikerraadio, выдержку из которого сделал ERR, раскрыть, какие конкретные налоговые альтернативы рассматривались или каким был бы его собственный план по налогам.

Разговор шел следующим образом: журналист Хуко Ааспыллу спросил, какой могла бы быть альтернатива повышению НСО - повысили бы его до 27%. На что Лиги ответил: «Я не говорил про 27 процентов. Я говорил всякое, но не буду сейчас пересматривать то, что мы согласовали».

На это журналист прокомментировал, что он не хочет пересмотра от Лиги, а просто его мнения. «Действительно, общественная дискуссия по поводу роста цен является признаком упадка, что все жалуются на цены. Либо нет исторической памяти, либо понимания, как работает экономика - не так, что правительство поднимает цены. Даже если добавить два процента к НСО, это не означает двухпроцентного роста цен. Во-первых, это будет 1,67 процента. Это первая правда, а следующая правда в том, что если товар становится дороже, то спрос на него падает».