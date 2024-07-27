Министр финансов Юрген Лиги высказал свое мнение о повышении налогов на передаче Reedeses intervjuus («Пятничное интервью») на Vikerraadio.
Юрген Лиги на Vikerraadio: высокие цены – не главная проблема, проблема в низких зарплатах
Перевод: Сергей Светлов
Министр финансов Юрген Лиги не захотел в интервью на Vikerraadio, выдержку из которого сделал ERR, раскрыть, какие конкретные налоговые альтернативы рассматривались или каким был бы его собственный план по налогам.
Разговор шел следующим образом: журналист Хуко Ааспыллу спросил, какой могла бы быть альтернатива повышению НСО - повысили бы его до 27%. На что Лиги ответил: «Я не говорил про 27 процентов. Я говорил всякое, но не буду сейчас пересматривать то, что мы согласовали».
На это журналист прокомментировал, что он не хочет пересмотра от Лиги, а просто его мнения. «Действительно, общественная дискуссия по поводу роста цен является признаком упадка, что все жалуются на цены. Либо нет исторической памяти, либо понимания, как работает экономика - не так, что правительство поднимает цены. Даже если добавить два процента к НСО, это не означает двухпроцентного роста цен. Во-первых, это будет 1,67 процента. Это первая правда, а следующая правда в том, что если товар становится дороже, то спрос на него падает».
Когда журналист заметил, что повышение НСО является своего рода спусковым механизмом, который приводит к волне других повышений, Лиги ответил: «Я скорее заметил обратное - определенные товары, которые я покупаю в магазинах, удерживаются там... [...] Ну может не ниже себестоимости, но удерживаются на месте. Надо признать принцип спроса и предложения: если товар становится дороже, его покупают меньше.
Эстонцы сейчас не настолько голодают, чтобы это стало концом света. Гораздо хуже, если мы останемся без качественных государственных услуг, хорошего образования и так далее. Государство в любом случае нуждается в финансировании, оборона требует особых усилий. И в этом смысле у этих налоговых повышений на самом деле не было большой альтернативы, и мы могли бы спокойно это принять. Высокие цены не самая большая проблема, проблема - низкие зарплаты».
Кроме того, Лиги говорил, что поддерживает отмену освобождения от налога на землю для участков под жильем и сокращение пособий на детей. Лиги также заявил, что альтернатив налоговому повышению не было.
Полную версию интервью читайте на портале ERR.