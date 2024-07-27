Со среды в аэропортах Тарту и Курессааре используются новые системы автоматического метеорологического наблюдения (AWOS).
Аэропорты Тарту и Курессааре модернизировали свои системы метеорологического наблюдения
Это предусмотренные для оказания метеорологической услуги, соответствующие требованиям и современные технологические системы, сообщило Агентство окружающей среды. Использовавшиеся до сих пор системы дополнили грозовыми датчиками.
В соответствии с международными нормами новые системы транслируют данные по каналам системы обработки авиационных сообщений AMHS. Метеорологическая информация передается в формате IWXXM.
Новые AWOS могут круглосуточно автоматически составлять и выдавать местные погодные сообщения, доступные на станциях AWOS.
Кроме того, со среды в трансляции службы автоматической передачи информации (ATIS) Тартуского аэропорта доступны MET REPORT AUTO / SPECIAL AUTO. Направление ветра отображается в ATIS в градусах.
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