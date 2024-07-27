Чтобы посылка не разочаровала: что может сделать жара с товарами в посылочных автоматах?

Чаще всего от жары страдают косметика, продукты питания, лекарства и даже электроника.

Поставщики также признают, что отправка этого товара летом должна быть особенно продумана как торговцами, так и самими покупателями.

«Для поставщиков косметики жара может быть влияющим фактором. Отправитель должен всегда следить за отправляемым товаром, химическим составом, может ли на него повлиять погода, но в любом случае самое главное для отправителя - проинформировать конечного потребителя, чтобы он забрал посылку, как только возможно», - сказал Марис Куликовскис, представитель SIA Omniva.

Представитель SIA Itella Logistics Янис Штейнбергс отметил: «Был случай, когда торговец заявил, что не несет ответственности в случае повреждения товара из-за нарушения температурного режима».

«При заказе лекарств и косметических товаров летом наибольшее внимание следует уделять тому, как долго и каким образом будут доставлены эти товары», - говорит фармацевт Иева Вирза.

«Существует множество лекарственных форм, которые могут менять не только свой внешний вид, что, пожалуй, самое незначительное, но и свое действие. И может случиться так, что мы получим совершенно другой эффект. Мы можем спросить, сколько времени займет дорога до пакомата, и отправиться за лекарством, как только получим сообщение», - сказала Вирза.