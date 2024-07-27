Сбежавший из Латвии на сапборде с ребенком прокремлевский активист запросил политубежище в РФ

«Букайнс рассказал, что в Латвии ему угрожают криминальные преследования за нападение в России, а также его подозревают в шпионаже. По его словам, он находится в специальных списках граждан, в отношении которых в Латвии начинаются уголовные процессы по подозрению в вербовке лиц за участие в террористических действиях», - сообщила она.

Миграционная служба в Пскове приняла ходатайство о признании Станислава Букайна и его ребенка беженцами. Волк уточнила, что вопрос находится на контроле у Главного управления по вопросами миграции МВД России.

На прошлой неделе Букайн вместе с пятилетней дочерью через реку Зилупе незаконно заплыл на территорию России в Псковской области. Госполиция Латвии возбудила против Букайна дело о похищении ребенка, объявила активиста и его дочь в международный розыск.

Российская сторона по каналам Интерпола получила запрос о местонахождении ребенка. Матери девочки предоставляется вся возможная поддержка, подчеркнули в МИД Латвии.

В конце прошлого года Букайн предъявили обвинения в руководстве организацией и одноименном телеграм-каналом «Антифашисты Прибалтики». Позже его освободили под залог. По делу проходят еще пять фигурантов, трое из них объвлены в розыск. Им грозит пожизненное лишение свободы либо от 10 до 20 лет тюремного заключения.

По данным следствия, телеграм-канал «Антифашисты Прибалтики» был замечен в вербовке «партизан» для борьбы против «фашистского режима» Латвии, а также сборе информации о латвийских государственных и общественных деятелях, которые выступают против войны России в Украине.

Эту информацию создатели канала якобы планировали передать спецслужбам РФ и другим ведомствам, чтобы в отношении этих лиц, когда Россия «освободит» Латвию, были приняты соответствующие репрессивные меры.