УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ Орбан откроет двери внутреннего рынка Евросоюза для российских и белорусских гастарбайтеров

Перевод: Валерия Ермакова

С 8 июля схема позволяет гражданам России и Беларуси приезжать в Венгрию, даже с семьями, и находить работу в секторах, испытывающих нехватку рабочей силы.

«Такая политика дает возможность потенциально большому числу россиян въехать в Венгрию с минимальным контролем, что представляет собой значительный риск для безопасности страны», - предупредил эксперт по безопасности Андраш Рац.

«Если Россия захочет использовать эту схему для отправки шпионов, она не ограничится только территорией Венгрии», - сказал Рац.

Упрощенная схема позволяет иностранным рабочим получать разрешение на проживание и работу в Венгрии. Эти разрешения можно многократно продлевать, и в итоге мигранты могут получить постоянный вид на жительство в Венгрии, сообщает Daily News Hungary.

Эксперты считают, что это угрожает безопасности, так как упрощенный порядок въезда для граждан России и Беларуси позволяет им попадать на внутренний рынок ЕС без надлежащей проверки, писал Forbes.

Этот механизм позволяет россиянам и белорусам приезжать в Венгрию без ограничений по количеству, так как нет установленных лимитов на их иммиграцию.

На первый взгляд, Венгрия стремится привлечь работников для строительства и развития атомной электростанции. Однако эксперты считают, что принцип неограниченного ввоза иностранных рабочих непропорционален и вызывает подозрения. На внутреннем рынке ЕС нет ограничений на свободное передвижение людей, и Венгрия фактически позволяет россиянам и белорусам через свою территорию попадать в остальную Европу, сообщает Daily News Hungary.

С начала июля венгерская схема для иностранных рабочих позволяет в упрощенном порядке нанимать граждан восьми стран, не входящих в ЕС: Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Молдовы, Черногории, Сербии, Украины, России и Беларуси.

Эксперты считают, что новая схема заменяет деятельность Российского Международного Инвестиционного Банка (IIB) в Венгрии, который был закрыт под давлением США из-за подозрений в шпионаже.