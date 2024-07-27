Кандидату Трампа в вице-президенты Джей Ди Вэнсу пришлось объясняться за слова о «бездетных кошатницах»

Высказывания 39-летнего республиканца подверглись острой критике, в том числе от голливудской звезды Дженнифер Энистон, которая и запостила изначальное интервью Вэнса от 2021 года.

«Очевидно, что это был саркастический комментарий. Люди слишком много внимания уделяют сарказму, а не сути того, что я на самом деле сказал», - объяснил Вэнс консервативной телеведущей Мегин Келли в пятницу.

«Суть того, что я сказал, Мегин, - извините, это правда», — добавил он.

По словам Вэнса, он не критикует людей, у которых нет детей.

«Речь идет о критике Демократической партии за то, что она стала антисемейной и антидетской», - сказал он на «Шоу Мегин Келли».

«Простая мысль, которую я пытался донести - это то, что рождение детей, становление отцом, матерью, действительно меняет перспективу довольно серьезным образом, - отметил Вэнс. - Я утверждаю, что все наше общество стало скептически и даже с ненавистью относиться к идее иметь детей».

«Будущее демократов контролируется людьми без детей»

В оригинальном интервью 2021 года, которое он дал бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, Вэнс задался вопросом, почему у некоторых высокопоставленных политиков-демократов нет детей. Среди них он назвал Камалу Харрис, наиболее вероятного кандидата от Демократической партии на ноябрьских выборах, которая воспитывает двоих детей своего мужа Дага Эмхоффа.