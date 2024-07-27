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Результаты исследования: искусственный интеллект снижает производительность человека

Лийна Лакс
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Искусственный интеллект. Иллюстративное фото.
Искусственный интеллект. Иллюстративное фото. Фото: IMAGO / Christian Ohde

Портал трудовых вакансий Upwork провел международное исследование, согласно результатам которого искусственный интеллект в настоящее время приносит больше вреда, чем пользы.

Перевод: Павел Соболев

Портал Upwork провел международный опрос, в ходе которого поинтересовался у 1250 менеджеров и 2500 сотрудников со всего мира насчет того, что они думают об искусственном интеллекте, и мнения полностью разделились. При этом 96% менеджеров считали, что искусственный интеллект повышает производительность сотрудников.

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