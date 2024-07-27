Портал трудовых вакансий Upwork провел международное исследование, согласно результатам которого искусственный интеллект в настоящее время приносит больше вреда, чем пользы.
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Результаты исследования: искусственный интеллект снижает производительность человека
Перевод: Павел Соболев
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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