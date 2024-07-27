Результаты исследования: искусственный интеллект снижает производительность человека

Портал Upwork провел международный опрос, в ходе которого поинтересовался у 1250 менеджеров и 2500 сотрудников со всего мира насчет того, что они думают об искусственном интеллекте, и мнения полностью разделились. При этом 96% менеджеров считали, что искусственный интеллект повышает производительность сотрудников.