ФОТО Пять самых дорогих домов Харьюмаа ждут новых хозяев

Иногда спрашивают: зачем человеку, живущему на среднюю зарплату, знать, какую недвижимость продают наши миллионеры? Ну, во-первых, вы не знаете, как распорядится с вами судьба-индейка, может, и разбогатеете. А во-вторых, рассматривать красивые картинки с роскошными интерьерами интересно и полезно - развивает вкус. У дизайнеров это называется насмотренностью. Итак, начинаем с самого дешевого в нашей пятерке объекта.