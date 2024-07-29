Пн, 29.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ФОТО Пять самых дорогих домов Харьюмаа ждут новых хозяев

Вера Копти
, журналист
Copy
Многие дома продаются со всей обстановкой. Покупателю остается решить, подходит ли ему стиль прежних хозяев.
Многие дома продаются со всей обстановкой. Покупателю остается решить, подходит ли ему стиль прежних хозяев. Фото: KV.EE

На момент выхода этого материала, по данным портала недвижимости KV.EE в Харьюмаа продавалось... 1565 частных домов! Даже с учетом возможных повторов это - гигантское количество предложений. Сегодня мы покажем вам всего пять. Но зато самых дорогих.

Иногда спрашивают: зачем человеку, живущему на среднюю зарплату, знать, какую недвижимость продают наши миллионеры? Ну, во-первых, вы не знаете, как распорядится с вами судьба-индейка, может, и разбогатеете. А во-вторых, рассматривать красивые картинки с роскошными интерьерами интересно и полезно - развивает вкус. У дизайнеров это называется насмотренностью. Итак, начинаем с самого дешевого в нашей пятерке объекта.

Вилла в Меремыйза - 1 990 000 евро

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх