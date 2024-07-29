На момент выхода этого материала, по данным портала недвижимости KV.EE в Харьюмаа продавалось... 1565 частных домов! Даже с учетом возможных повторов это - гигантское количество предложений. Сегодня мы покажем вам всего пять. Но зато самых дорогих.
Для подписчиков
ФОТО ⟩ Пять самых дорогих домов Харьюмаа ждут новых хозяев
Иногда спрашивают: зачем человеку, живущему на среднюю зарплату, знать, какую недвижимость продают наши миллионеры? Ну, во-первых, вы не знаете, как распорядится с вами судьба-индейка, может, и разбогатеете. А во-вторых, рассматривать красивые картинки с роскошными интерьерами интересно и полезно - развивает вкус. У дизайнеров это называется насмотренностью. Итак, начинаем с самого дешевого в нашей пятерке объекта.
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