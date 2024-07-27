Агентство окружающей среды предупреждает: сильные дожди могут затопить улицы

Перевод: Валерия Ермакова

В сообщении Агентства окружающей среды сообщается, что в воскресенье сильные дожди начнутся во второй половине дня в южной части Эстонии. Модельные расчеты предсказывают значительное количество осадков, что может привести к затоплению улиц и домов. В некоторых местах ожидаемое количество осадков может превышать 50 мм.

Агентство окружающей среды выпустит более подробное предупреждение о количестве осадков в воскресенье утром.

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность. Местами кратковременные дожди, возможны грозы. Местами туманы. Ветер южных направлений, на востоке страны также западный, 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха 13–17, на побережье до 19 градусов тепла.

Днем облачность уплотнится. На юге страны и островах дожди, на севере местами кратковременные дожди и грозы. К вечеру дожди распространятся по всей стране, пройдут грозы и ливни. Ветер южных, на островах западных направлений, 2-8, порывами до 11 м/с.

В полдень ветер начиная с островов переменит направление на северо-западное и северное, на востоке страны северное и северо-восточное, на западном побережье поднимется до 5-11, порывами до 17 м/с. В грозу порывы ветра сильнее. Температура воздуха 18-23, на северо-востоке страны до 25 градусов тепла.