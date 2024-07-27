ВИДЕО Рейс на Ибицу превратился в адскую вечеринку: 40 молодых людей кричали, бросали вещи и пили алкоголь

Перевод: Валерия Ермакова

Он заявил, что после того, как они провели в воздухе 25 минут, около 40 человек, разделенных на две группы, встали с мест и начали создавать хаос в проходе.

«К сожалению, это был худший рейс за более чем 40 лет. Моя маленькая дочь получила психологическую травму. Стюардесса назвала это "веселым автобусом"», - рассказал Джон.

«Более 30 пассажиров устроили вечеринку: пили, кричали, бросали вещи в проход и мешали другим пассажирам», - добавил он.

По словам Джона, стюардессы ничего не предприняли для прекращения нарушений, даже когда загорелись огни ремней безопасности.

Пассажир раскритиковал сотрудников авиакомпании за то, что они продолжали подавать алкоголь. «Я пытался вежливо объяснить сотрудникам, что это только усиливает хаос на борту. Я сказал им, что это ставит под угрозу безопасность», - заявил он.

Кроме того, британец выразил намерение подать официальную жалобу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

«Это не вопрос возврата денег, а желание привлечь авиакомпанию (Jet2) к ответственности за неподобающее поведение», - сказал он.

Джон написал в Jet2 13 июля, чтобы выразить свою озабоченность, и ему сообщили, что компания проводит расследование инцидента.

Посмотрите, как может выглядеть рейс на Ибицу: