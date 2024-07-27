Во Франции восстанавливают движение поездов после диверсий

В данный момент примерно 30 процентов поездов в регионах, повергшихся накануне диверсиям, отменены, остальные ходят с задержкой в 1-2 часа, уточнил он. В Министерстве транспорта страны сообщили, что за текущие выходные с отменой поездов столкнутся 160 000 из 800 000 пассажиров. Там добавили, что почти треть поездов была отменена на севере, западе и востоке Франции. Также не было выполнено около четверти рейсов скоростных поездов Eurostar между Лондоном и Парижем.

МВД Франции: скоро узнаем виновных

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен в интервью телеканалу France 2 заявил, что силовикам удалось обнаружить «определенное количество элементов, которые заставляют нас полагать, что мы довольно быстро узнаем, кто несет ответственность».

Как пишет агентство Reuters, ранее два источника в местных органах безопасности заявили, что, исходя из способа совершения диверсии, основные подозрения падают на левых или экологических активистов, однако доказательств их причастности к произошедшему пока нет.

Диверсии на железных дорогах во Франции

В пятницу, 26 июля, в SNCF рассказали агентству AFP, что сеть высокоскоростных железных дорог страны пострадала от диверсий, включая поджоги. В результате за несколько часов до церемонии открытия Олимпиады в Париже была нарушена работа транспортной системы.

«Это масштабная атака с целью парализовать сеть TGV», - заявили в SNCF, добавив, что многие маршруты придется отменить, а ситуация продлится «как минимум все выходные, пока будут проводиться ремонтные работы».

«SNCF стал жертвой нескольких одновременных злонамеренных действий в течение ночи», - отмечается в заявлении. Атаки затронули атлантическую, северную и восточную линии. Юго-восточная линия не пострадала, так как «злонамеренный акт был предотвращен».