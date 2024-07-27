По меньшей мере девять человек погибли в результате обстрела футбольного поля на оккупированных Израилем Голанских высотах, пишет Би-би-си со ссылкой на израильские СМИ.
Девять человек погибли в результате ракетного обстрела оккупированных Израилем Голанских высот
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.
Предполагается, что большую часть пострадавших составляют дети и подростки.
ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское шиитское военизированное движение «Хезболла», но Мохамад Афиф, глава медиа-офиса «Хезболлы», отрицает «какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе» на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.
Обстрелы как израильской, так и ливанской территории через границу продолжаются и нарастают с тех пор, как в октябре началась война между Израилем и ХАМАС.
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