Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ракета поразила район Мадждаль-Шамс.

Предполагается, что большую часть пострадавших составляют дети и подростки.

На проверенном на подлинность видео видны толпы людей на футбольном поле; также видно, как пострадавших несут на носилках к ожидающим машинам скорой помощи.

ЦАХАЛ обвинил в нападении ливанское шиитское военизированное движение «Хезболла», но Мохамад Афиф, глава медиа-офиса «Хезболлы», отрицает «какую-либо связь с инцидентом в Мадждаль-Шамсе» на севере Израиля и назвал все обвинения ложными.

Однако до того, как появились сообщения о последствиях удара, «Хезболла» взяла на себя ответственность за четыре удара, в том числе одного на военный штаб бригады «Хермон» на склонах горы Хермон. База находится примерно в трех километрах от футбольного поля, где произошел взрыв.

Эти атаки последовали за ударом Израиля по территории Ливана, в результате которого погибли четыре боевика.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, заявил, что возвращается на родину раньше, чем планировал. В субботу помощники проинформировали его о ситуации.

Министр иностранных дел Исраэль Кац заявил в эфире израильского «12-го канала»: «Мы стоим перед лицом большой войны».

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал инцидент «ужасной и шокирующей катастрофой» и заявил, что «государство Израиль будет решительно защищать своих граждан и свой суверенитет».