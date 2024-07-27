Сааремаа–2025: Каталонскую оперу сменит театр из Южной Кореи, Айн Ангер стал худруком фестиваля

Оперный театр Тэгу, основанный в 2003 году, является единственным театром в Южной Корее, который, помимо своей основной деятельности, ежегодно организует Международный оперный фестиваль в городе Тэгу. Благодаря успешному международному сотрудничеству с оперными театрами мира Тэгу присвоен статус города музыки, включенного в список ЮНЕСКО.

«Мы рады познакомить жителей и гостей Сааремаа с корейской оперой и музыкальной культурой. Такая задача по силам только Eesti Kontsert, и мы видим в этом свою миссию», – отметила руководитель Eesti Kontsert и генпродюсер Сааремааских дней оперы Керту Орро.

Гендиректор и художественный руководитель Оперного театра Тэгу Кабгун Чунг, посетивший эстонский остров за год до начала корейских гастролей, подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности представить корейское искусство ценителям оперы из Эстонии и Европы.

Руководитель Оперного театра Тэгу Кабгун Чунг на подписании договора в Курессааре Фото: Pressifoto

На Днях оперы в Курессааре в 2025 году будут показаны «Орфей и Эвридика» Глюка и «Мадам Баттерфляй» Пуччини, а также корейская опера «Сим Чонг» ("Sim Tjong") композитора Юна Исана, созданная по спецзаказу правительства Германии для церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Постановку высоко оценили за «раскрытие таинственного духовного мира Востока через глубокое звучание и тщательно продуманное сценическое оформление». Произведение впечатляет гармоничным сочетанием традиционной корейской сказки с современной музыкой. В программу фестиваля включены и два гала-концерта: один посвящен корейскому танцу, другой – опере.