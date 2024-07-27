Каталонская опера в составе 150 человек завершила недельные гастроли на Сааремаа, передав эстафету театру Тэгу из Южной Кореи, который станет главным участником оперного фестиваля 2025 года. Следующие Дни оперы в Курессааре пройдут с новым художественным руководителем. Корифея эстонской оперной режиссуры Арне Микка сменит известный оперный певец Айн Ангер.
Сааремаа–2025: Каталонскую оперу сменит театр из Южной Кореи, Айн Ангер стал худруком фестиваля
Оперный театр Тэгу, основанный в 2003 году, является единственным театром в Южной Корее, который, помимо своей основной деятельности, ежегодно организует Международный оперный фестиваль в городе Тэгу. Благодаря успешному международному сотрудничеству с оперными театрами мира Тэгу присвоен статус города музыки, включенного в список ЮНЕСКО.
«Мы рады познакомить жителей и гостей Сааремаа с корейской оперой и музыкальной культурой. Такая задача по силам только Eesti Kontsert, и мы видим в этом свою миссию», – отметила руководитель Eesti Kontsert и генпродюсер Сааремааских дней оперы Керту Орро.
Гендиректор и художественный руководитель Оперного театра Тэгу Кабгун Чунг, посетивший эстонский остров за год до начала корейских гастролей, подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности представить корейское искусство ценителям оперы из Эстонии и Европы.
На Днях оперы в Курессааре в 2025 году будут показаны «Орфей и Эвридика» Глюка и «Мадам Баттерфляй» Пуччини, а также корейская опера «Сим Чонг» ("Sim Tjong") композитора Юна Исана, созданная по спецзаказу правительства Германии для церемонии открытия Олимпийских игр в Мюнхене в 1972 году. Постановку высоко оценили за «раскрытие таинственного духовного мира Востока через глубокое звучание и тщательно продуманное сценическое оформление». Произведение впечатляет гармоничным сочетанием традиционной корейской сказки с современной музыкой. В программу фестиваля включены и два гала-концерта: один посвящен корейскому танцу, другой – опере.
«Эстетика наших постановок довольно традиционна, что позволяет обеспечить наилучший уровень спектаклей. Для «Сим Чонга», «Мадам Баттерфляй» и «Турандота» мы разработали декорации и костюмы, максимально достоверно передающие исторические реалии. С другой стороны, мы используем на сцене все возможности современного медиа-арта, чтобы углубить эмоциональное воздействие и качество постановки в целом», – рассказал Кабгун Чунг.
Фестиваль по традиции пройдет в конце июля. В этом году его главным участником стала Каталонская опера, показавшая на острове фламенко-спектакль «Кармен», мировая премьера которого состоялась в культурной столице Европы – Тарту, а также спектакли «Тоска» и «Манон Леско» на музыку Пуччини и оперу Верди «Трубадур». В финале фестиваля состоялся грандиозный гала-концерт с участием звезд Каталонской оперы.
Под занавес фестиваля стало известно о смене художественного руководителя Сааремааских дней оперы. Прославленный оперный режиссер Арне Микк, курировавший творческую составляющую фестиваля с момента его основания, а именно – 17 лет, передал эстафетную палочку известному оперному певцу Айну Ангеру, уроженцу Сааремаа.
Маэстро Микк, отметивший минувшей весной 90-летний юбилей, подчеркнул, что всему свое время, и настал тот момент, когда ему хотелось бы уделять больше времени себе. «Айн – достойный преемник. Я же обязательно продолжу сопереживать Дням оперы на Сааремаа», – подытожил легендарный режиссер.