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Нелли Дифферт не удалось завоевать бронзу на Олимпиаде

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Нелли Дифферт.
Нелли Дифферт. Фото: Tairo Lutter

Эстонская фехтовальщица Нелли Дифферт на Олимпиаде в Париже в индивидуальном турнире шпажисток не смогла завоевать бронзовую медаль. 

Соперницей Дифферт в борьбе за бронзу стала венгерка Эстер Мухари. Основное время матча закончилось со счетом 14:14, решающий укол в овертайме удался Мухари, что принесло ей победу. 

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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