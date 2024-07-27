Эстонская фехтовальщица Нелли Дифферт на Олимпиаде в Париже в индивидуальном турнире шпажисток не смогла завоевать бронзовую медаль.
Нелли Дифферт не удалось завоевать бронзу на Олимпиаде
Соперницей Дифферт в борьбе за бронзу стала венгерка Эстер Мухари. Основное время матча закончилось со счетом 14:14, решающий укол в овертайме удался Мухари, что принесло ей победу.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
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