К выводящим дивиденды, как правило, применяется ставка подоходного налога в размере 20 процентов, которая уже в следующем году вырастет до 22 процентов. Однако в отношении дивидендов в Эстонии существует одно требование, которое многие не выполняют.
Для подписчиков
В Эстонии действует закон, который на самом деле соблюдать не обязательно
По закону, если владелец хочет выплатить дивиденды из своей фирмы, необходимо внести вклад в уставный капитал. Однако существует множество крошечных компаний, в которых вклад зачастую отсутствует.
Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.Читайте все новости об Олимпиаде здесь.