В субботу вечером в Тарту загорелась квартира.
В Тарту горел жилой дом: одному из жильцов понадобилась медицинская помощь
В 23:28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по адресу Ильматсалу, 18а в Тарту горит квартира на третьем этаже трехэтажного дома.
Прибывшие на место спасатели передали мужчину, выбравшегося из горящей квартиры, сотрудникам скорой помощи. Бригада, оснащенная оборудованием для борьбы с дымом, отправилась проверять остальные квартиры.
Спасатели потушили пожар и проветрили квартиры. Людям разрешили вернуться в свои дома в 00:31.
Причина возгорания будет установлена в ходе дальнейшего расследования. В сгоревшей квартире был дымовой датчик, но по неизвестной причине он не сработал.
Спасательный департамент рекомендует проверять исправность датчика нажатием кнопки проверки не реже одного раза в месяц. Устаревший или сломанный дымовой датчик необходимо заменить.