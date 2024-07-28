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В Тарту горел жилой дом: одному из жильцов понадобилась медицинская помощь

rus.postimees.ee
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Пожарная машина. Иллюстративное фото.
Пожарная машина. Иллюстративное фото. Фото: Jürgen Puistaja

В субботу вечером в Тарту загорелась квартира.

В 23:28 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по адресу Ильматсалу, 18а в Тарту горит квартира на третьем этаже трехэтажного дома.

Прибывшие на место спасатели передали мужчину, выбравшегося из горящей квартиры, сотрудникам скорой помощи. Бригада, оснащенная оборудованием для борьбы с дымом, отправилась проверять остальные квартиры.

Спасатели потушили пожар и проветрили квартиры. Людям разрешили вернуться в свои дома в 00:31.

Причина возгорания будет установлена ​​в ходе дальнейшего расследования. В сгоревшей квартире был дымовой датчик, но по неизвестной причине он не сработал.

Спасательный департамент рекомендует проверять исправность датчика нажатием кнопки проверки не реже одного раза в месяц. Устаревший или сломанный дымовой датчик необходимо заменить. 

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