Летом, путешествуя в другие страны, многие жители Эстонии своими глазами видят, что те же вещи или услуги в других странах стоят как минимум столько же или даже дешевле, и задаются закономерным вопросом: почему и как мы оказались в ситуации, что по сравнению с остальной Европой все стало таким дорогим?
Эксперт объясняет: почему цены у нас местами выше, чем в Европе, и при каких условиях они, наконец, перестанут расти? (3)
Согласно исследованиям общественного мнения, в последнее время все больше людей ощущают неуверенность в собственных финансовых делах. Причины этого кроются в недавней гонке цен, снижении покупательной способности и происходящем на политической арене. По сути, из наших кошельков исчезли все деньги, которых прежде хватало. Цены выросли значительно и разом на все, и в добавок повысились процентные ставки по ипотечным кредитам.
Что происходит с ценами и почему?
Сейчас рост цен, конечно, уже замедлился: например, по сравнению с прошлым годом цены в июне выросли на 2,5%. Однако ожидается, что осенью цены снова начнут расти быстрее, хотя и не так сильно, как в прошлые годы - рост, вероятно, останется на уровне около 4%. За этим стоят две основные причины: удорожание энергии и рост заработных плат. Поскольку электричество и топливо используются для производства и транспортировки большинства товаров, возникает цепная реакция - и в связи с этим растет цена и на другие товары.
Во-вторых, нам по-прежнему приходится иметь дело с удорожанием услуг, что напрямую связано с ростом зарплат. Поскольку средняя зарплата в целом растет, возникает необходимость больше платить за труд и людям, оказывающим различные услуги. С другой стороны, рост собственной заработной платы дает потребителям возможность оплачивать услуги по более высокой цене. Однако все больше заметно, что потребители стараются использовать любые возможности, чтобы сэкономить, что в свою очередь способствует сдерживанию роста цен.
Тем не менее, определенные услуги относятся к необходимым, и люди вынуждены платить за них более высокую цену. Примером могут служить телекоммуникационные услуги - телефон и интернет нужны всем, но только за последние два года в Эстонии они подорожали на 16,3%. Или, например, медицинские услуги, цены на которые за тот же период выросли на 20,5%. Конечно, в какой-то степени рост цен обусловлен и жадностью продавцов - некоторые под предлогом других причин поднимают цены еще выше.
Почему по сравнению с остальной Европой у нас все стоит так дорого?
Путешествуя по Европе, многие из нас замечают, что товары и услуги в других странах стоят не дороже, а иногда даже дешевле. Для того, чтобы наглядно увидеть разницу в ценах в разных странах, был даже создан любопытный инструмент - индекс Big Mac, который показывает, сколько стоит этот гамбургер в разных уголках мира. В принципе, это хороший индикатор для понимания общего уровня цен, однако его нельзя рассматривать в качестве адекватного отражения стоимости жизни, поскольку он учитывает только одну очень специфическую позицию - цену на один бургер.
Если разбираться, почему по сравнению с другими странами Европы в Эстонии все так сильно подорожало, то тому есть несколько причин. Во-первых, рост цен на энергоносители, обусловленный войной в Украине, привел к удорожанию производства на месте, а дешевого сырья из России больше не поступает. Во-вторых, видно, что наценка на товары в последнее время увеличилась, и за ее счет компании пытаются восстановиться после быстрого роста затрат и снижения прибыли в 2022 году.
Например, если еще в 2022 году средняя наценка на продовольственные товары составляла 32%, то сейчас она составляет 41%. На самом деле рост затрат на производство продуктов питания у нас не был выше, чем у продуктов, импортированных из других стран. Некоторые виды сырья для производства продуктов питания также начали дешеветь, однако цены на продукты в Эстонии остаются высокими.
В-третьих, нашей проблемой всегда было то, что мы маленькая страна. Существует закономерность: чем больше производить или продавать, тем дешевле обходится одна единица товара - в экономике это называется эффектом масштаба. В Эстонии меньше людей, и, следовательно, меньшие объемы потенциальных продаж. По этой причине другие затраты на одну единицу товара, такие как аренда торговых площадей, зарплаты и прочее, становятся выше, чем в других европейских странах.
В среднестатистическом торговом центре Западной Европы на один квадратный метр приходится больше товаров и меньше площадей, например, для проведения досуга. У нас же в торговом центре можно передвигаться без толчеи и найти себе занятия на целый день. Если прибавить к этому то обстоятельство, что обороты в Западной Европе значительно больше наших, то и получится, что на одну пару обуви затраты у нашего продавца выше.
Например, средняя наценка на одежду и обувь в Эстонии составляет 84%, за счет которых и покрываются эти затраты. С другой стороны, эта проблема, конечно, существовала у нас всегда, и недавней гонки цен не объясняет. И, наконец, конечно, свою роль в росте цен играет и желание продавцов побольше заработать, хотя наши показатели доходов от продаж и не сильно отличаются от аналогичных показателей в других европейских странах.
Таким образом, мы находимся в ситуации, когда все причины, обуславливающие рост цен, совпали по времени и значительно снизили покупательную способность населения. Естественным образом это привело к тому, что некоторые потребители начинают искать возможность сэкономить, выбирая более дешевые товары или заказывая их в интернете.
Что должно произойти, чтобы ситуация изменилась?
Лучший способ вырваться из замкнутого круга растущих цен - снижение или стабилизация цен на энергоносители. С другой стороны, сдерживающим фактором для цен должен быть и «порог терпимости» потребителей, при достижении которого люди просто уже не готовы платить больше или выбирают, если есть такая возможность, более дешевые товары и услуги. Однако мне кажется, что нам полагается титул чемпионов мира по терпимости к высоким ценам. По сравнению с остальной Европой мы находимся в весьма печальной ситуации: в рейтинге средних зарплат мы занимаем 11-е место с конца, при этом наши местные цены настолько же высоки или даже еще выше. То есть на нашу среднюю зарплату мы можем позволить себе значительно меньше, чем жители других европейских стран — по покупательной способности мы находимся на 5-м месте с конца.
Можно было бы подумать, что людям станет легче жить, если зарплата растет. Однако слишком быстрый рост зарплат и сам подстегивает рост цен, так как повышает толерантность потребителей к более высоким ценам. Таким образом, для выхода из порочного круга роста цен должно произойти несколько вещей: снижение цен на электроэнергию и нефть, достижение порога терпимости к ценам для большего числа людей и отсутствие повышения налогов. Однако сейчас мы видим, что новое правительство планирует поднять несколько налогов (например, НСО, подоходный налог), и это, к сожалению, приведет к тому, что восстановление покупательной способности и экономики отодвинется на еще больший срок.