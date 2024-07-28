Тем не менее, определенные услуги относятся к необходимым, и люди вынуждены платить за них более высокую цену. Примером могут служить телекоммуникационные услуги - телефон и интернет нужны всем, но только за последние два года в Эстонии они подорожали на 16,3%. Или, например, медицинские услуги, цены на которые за тот же период выросли на 20,5%. Конечно, в какой-то степени рост цен обусловлен и жадностью продавцов - некоторые под предлогом других причин поднимают цены еще выше.

Почему по сравнению с остальной Европой у нас все стоит так дорого?

Путешествуя по Европе, многие из нас замечают, что товары и услуги в других странах стоят не дороже, а иногда даже дешевле. Для того, чтобы наглядно увидеть разницу в ценах в разных странах, был даже создан любопытный инструмент - индекс Big Mac, который показывает, сколько стоит этот гамбургер в разных уголках мира. В принципе, это хороший индикатор для понимания общего уровня цен, однако его нельзя рассматривать в качестве адекватного отражения стоимости жизни, поскольку он учитывает только одну очень специфическую позицию - цену на один бургер.