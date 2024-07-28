В ночь на 8 июля загорелся лесной домик RMK в деревне Марана волости Саарде. По первоначальным данным предполагалось, что пожар возник из-за неисправности теплового насоса, однако теперь стало ясно, что на самом деле это был поджог.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Следы горючего указывают на поджог лесного домика RMK
Перевод: Анита Авакова
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