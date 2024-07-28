Вс, 28.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ГАЛЕРЕЯ Следы горючего указывают на поджог лесного домика RMK

Карл Хютт Урмас Луйк
,
Copy

В ночь на 8 июля загорелся лесной домик RMK в деревне Марана волости Саарде. По первоначальным данным предполагалось, что пожар возник из-за неисправности теплового насоса, однако теперь стало ясно, что на самом деле это был поджог.

Перевод: Анита Авакова

Крыша домика, расположенного в красивом сосновом лесу недалеко от Килинги-Нымме, частично сгорела. Одна сторона постройки сильно повреждена, в дверном проеме установили опилочную плиту. Куски крыши и прочие сгоревшие материалы сложены в кучу рядом с домиком.

Олимпийские игры в Париже с 26 июля по 11 августа
Смотрите прямые трансляции на Rus.Postimees, Kanal 2, Duo 5, а также следите за событиями на русскоязычном Kanal 7.
Читайте все новости об Олимпиаде здесь.
Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх