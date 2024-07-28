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ДТП в центре Таллинна: пассажирский автобус съехал с дороги, трое получили травмы

rus.postimees.ee
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ДТП произошло недалеко от торгового центра Т1.
ДТП произошло недалеко от торгового центра Т1. Фото: фото читателя

В воскресенье около 8:30 на Петербури-теэ, недалеко от торгового центра Т1, произошло дорожно-транспортное происшествие: пассажирский автобус съехал с дороги.

По словам представителя полиции, всего в автобусе находились десять человек, трое из них получили легкие травмы. Сотрудники скорой помощи осмотрели их на месте.

Одну из пассажирок, 77-летнюю женщину, доставили в больницу.

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