На этой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что они обезвредили группу российских диверсантов, планировавших поджечь торговые центры и другие объекты в Украине, в Польше и странах Балтии.

В VDD подтвердили агентству LETA, что тесно сотрудничают с спецслужбами Украины, регулярно обмениваясь актуальной информацией о потенциальных угрозах, однако конкретный случай служба не прокомментировала.

VDD неоднократно обращало внимание на то, что деятельность российских спецслужб против Латвии и других членов НАТО имеет тенденцию становиться более агрессивной.

Помимо деятельности информационного воздействия, российские спецслужбы все чаще организуют настоящие вредительские акции против различных объектов в странах-членах НАТО. Подобные случаи были выявлены и в Латвии. Среди них можно упомянуть, например, поджог Латвийского музея оккупации и вандализм памятного камня в Джукстской волости.

Европейских граждан, завербованных российскими спецслужбами, часто отправляют для осуществления вредной деятельности за пределы родной страны.

При оценке VDD это делается с целью затруднить отслеживание деятельности. Например, к вандализму в отношении памятного камня в Джуксте, который был облит краской, причастен мужчина с двойным гражданством Эстонии и России.

Гражданин Латвии, который в начале этого года в результате расследования VDD был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за шпионаж, приезжал в Эстонию по поручению российских спецслужб, чтобы нарисовать граффити на стене комплекса Центра киберзащиты НАТО.