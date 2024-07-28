Российские спецслужбы часто отправляют завербованных граждан европейских стран для осуществления вредоносной деятельности за пределами их стран, чтобы замести следы, сообщили агентству LETA в Службе государственной безопасности Латвии (VDD).
На этой неделе Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что они обезвредили группу российских диверсантов, планировавших поджечь торговые центры и другие объекты в Украине, в Польше и странах Балтии.
В VDD подтвердили агентству LETA, что тесно сотрудничают с спецслужбами Украины, регулярно обмениваясь актуальной информацией о потенциальных угрозах, однако конкретный случай служба не прокомментировала.
VDD неоднократно обращало внимание на то, что деятельность российских спецслужб против Латвии и других членов НАТО имеет тенденцию становиться более агрессивной.
Помимо деятельности информационного воздействия, российские спецслужбы все чаще организуют настоящие вредительские акции против различных объектов в странах-членах НАТО. Подобные случаи были выявлены и в Латвии. Среди них можно упомянуть, например, поджог Латвийского музея оккупации и вандализм памятного камня в Джукстской волости.
Европейских граждан, завербованных российскими спецслужбами, часто отправляют для осуществления вредной деятельности за пределы родной страны.
При оценке VDD это делается с целью затруднить отслеживание деятельности. Например, к вандализму в отношении памятного камня в Джуксте, который был облит краской, причастен мужчина с двойным гражданством Эстонии и России.
Гражданин Латвии, который в начале этого года в результате расследования VDD был приговорен к двум годам и восьми месяцам лишения свободы за шпионаж, приезжал в Эстонию по поручению российских спецслужб, чтобы нарисовать граффити на стене комплекса Центра киберзащиты НАТО.
В то время происходили кибератаки на информационные системы государственных органов Эстонии, и целью граффити, по мнению VDD, было усилить нестабильность в соседней стране.
Еще один гражданин Латвии, которого VDD установил при сотрудничестве с латвийской Службой военной разведки и безопасности (MIDD), отправился в Киев, чтобы бросить самодельную топливную смесь в вентиляционную шахту здания с целью устроить пожар. В настоящее время разбирательство по этому уголовному делу продолжается.
С прошлого года VDD во взаимодействии с другими госструктурами усилило противодействие злонамеренной деятельности, которую организуют российские спецслужбы.
В их числе VDD проинформировало сотрудников службы безопасности объектов критической инфраструктуры и объектов массового скопления людей о возможной угрозе, дав рекомендации по усилению режима безопасности и призвав их сообщать о подозрительных действиях вблизи этих объектов.
Также VDD проинформировало Госполицию и муниципальную полицию о возможных угрозах безопасности объектов критической инфраструктуры, призвав усилить внимание к безопасности таких объектов.
В VDD отмечают, что разведывательные данные о конкретном объекте обычно собираются до начала вредоносной деятельности. Поэтому подозрительные действия на объектах критической инфраструктуры включают, например, съемку, фотографирование или наблюдение за объектом, пилотирование беспилотного летательного аппарата вблизи объекта, пребывание вблизи объекта в течение длительного периода времени или парковку автомобиля вблизи объекта.